Гороскоп на 5 березня: Стрільців зачеплять помилки минулого, а Козерогів — несподівана правда

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 5 березня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 5 березня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку завтра повинні чесно запитати себе: заради чого вони стараються? Якщо робота тримається тільки на думці про гроші, втома зростатиме. Можливо, настав час змінити місце роботи чи змінити діяльності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям варто задуматися, чи вони туди йдуть і чи актуальні їхні мрії. Якщо сумніваєтеся — довіртеся інтуїції чи несподіваній нагоді. Новий поворот може виявитися вдалим.

Близнюки (21 травня -21 червня)

Цей знак особливо вдало зможе навести лад у бюджеті, зрозуміти, на що витрачає сили та ресурси, і де варто економити. Маленькі кроки допоможуть створити стабільність завтра, а розумний підхід до грошей відкриє нові можливості.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представникам цього знаку настав час перестати тікати від власних страхів і сумнівів. Прийняття себе зі світлими й темними сторонами дасть внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Емоційні сплески останніх днів – не випадковість. Леви сильно втомилися, їм потрібно зробити паузу, видихнути, скоротити навантаження. Невеликий відпочинок допоможе повернути спокій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Правда рано чи пізно виходить назовні. Представникам цього знака краще самим розставити крапки над "і", ніж чекати на чутки. Відверта розмова завтра може виявитися складною, але ті, хто дійсно цінує вас, все зрозуміють.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представникам цього знака треба вчитися відпускати. Якщо робота більше не тішить — дозвольте собі закрити цей розділ. Помилки стануть досвідом, а попереду з’являться нові ідеї, більш зрілі та реалістичні.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сміливість – головний козир Скорпіонів. Представники цього знака здатні вийти за звичні рамки та надихнути інших. Таланти Скорпіона помітять, якщо вони не приховуватимуть їх.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Минуле нагадає про себе. Цей знак може мати справу з уроками, які колись не хотів засвоїти. Терпіння та чесність із собою допоможуть перетворити старі помилки на мудрість.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Несподівана правда здатна зачепити Козерогів. Представникам цього знака варто бути готовими до відвертої розмови із близькою людиною. Рішення прощати чи ні залишиться за вами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Навіть якщо навколо штормить, цей знак має невидимий захист. Підтримка близьких та прості радості допоможуть зберегти внутрішнє тепло. Щастя зараз ховається у дрібницях — важливо лише помітити його.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Представникам цього знаку завтра не варто зациклюватись на деталях. Інтуїція підкаже правильний напрямок. Коли ви бачите мету цілком, рухатися до неї стає легше та спокійніше.