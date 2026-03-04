Не пропустіть акцію в "АТБ": популярна червона ікра майже за пів ціни

Продукт подешевшав на 43%

В "АТБ" з’явилася приємна пропозиція для любителів делікатесів. Популярна лососева ікра продається значно дешевше, ніж зазвичай.

Скільки саме можна заощадити, дізнався "Телеграф". Знижка триватиме до 10 березня.

На що варто звернути увагу в магазині

Йдеться про баночку ікри лососевої зернистої горбуші від "Рибкопродукт" можна придбати зі знижкою 43%. Раніше продукт коштував 439,90 гривень, а зараз його можна взяти всього за 249,90 гривень. Економія складе 190 гривень.

Акційна пропозиція діє до 10 березня або до закінчення товару на полицях, тому охочим варто поспішати. Ікра продається в зручних жерстяних баночках по 90 грамів і є максимально вигідним придбанням для тих, хто хоче потішити себе смаком морепродуктів без зайвих витрат.

Цінник на ікру в "АТБ". Фото: скріншот в магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про те, що у супермаркетах "Сільпо" стартувала акція на популярні бренди кави, яка дозволяє заощадити до 45% від звичайної вартості. Це означає, що одна покупка може принести вигоду до 600 грн. Пропозиція діє на різні види та фасування кави, тож покупці можуть придбати улюблений напій значно дешевше та заздалегідь поповнити запаси вдома.