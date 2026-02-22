Рус

Чи можна пити вино і їсти рибу? Головні заборони Великого посту 2026 і що треба робити в цей період

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пісна їжа
Пісна їжа. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

23 лютого християни дотримуються найсуворішого посту у році

2026 року у християн Великий піст починається 23 лютого і триватиме до 11 квітня, завершуючись світлим святом Великодня. Це найсуворіший і найтриваліший піст у церковному календарі, час духовного очищення, молитви та підготовки до Воскресіння Христового.

Великий піст — це час тиші та переосмислення, коли зовнішні обмеження допомагають людині зосередитися на головному та підготуватися до зустрічі найрадіснішого християнського свята. "Телеграф" розповідає детальніше, що не можна робити в цей період і які головні традиції.

Коли проходить Великий піст у 2026 році

Дати посту щорічно змінюються та залежать від дня святкування Великодня. У 2026 році Великдень у християн східного обряду припадає на 12 квітня. Відповідно, Великий піст починається за сім тижнів до неї — 23 лютого — і триває 48 днів, включаючи Страсний тиждень.

Що не можна їсти у Великий піст

Головне правило посту — відмова від продуктів тваринного походження. Протягом усього періоду забороняються:

  • м’ясо та м’ясні продукти
  • ковбаси, напівфабрикати
  • молоко та молочні продукти
  • яйця
  • здоба та випічка на яйцях і молоці

Більшість днів також виключається риба. Однак є послаблення: рибу дозволяють у свято Благовіщення та у Вербну неділю, а до Лазарєвої суботи допускається ікра. Те саме стосується і вина. Основу пісного раціону складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та сухофрукти. У деякі дні пропонується сухоїдіння — вживання їжі без термічної обробки та олії.

пісна вечеря сім’я за столом
Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що не можна робити у Великий піст

Піст – це не лише обмеження в їжі, а й робота над собою. У цей час християнам рекомендується:

  • уникати галасливих розваг та застіль
  • не влаштовувати весіль та пишних свят
  • відмовитися від шкідливих звичок
  • не сваритися, не лихословити, не засуджувати

Головні традиції Великого посту

Кожен день посту має своє духовне значення. Перші та останні тижні вважаються найсуворішими. Страсний тиждень присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. У храмах проходять особливі служби, звершується Літургія Передосвячених Дарів. Віряни намагаються частіше сповідатися та причащатися.

Особлива увага приділяється молитві, покаянню та відвідуванню богослужінь. Завершується піст святом Великодня.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Великий піст #Церковне свято