Чи можна пити вино і їсти рибу? Головні заборони Великого посту 2026 і що треба робити в цей період
23 лютого християни дотримуються найсуворішого посту у році
2026 року у християн Великий піст починається 23 лютого і триватиме до 11 квітня, завершуючись світлим святом Великодня. Це найсуворіший і найтриваліший піст у церковному календарі, час духовного очищення, молитви та підготовки до Воскресіння Христового.
Великий піст — це час тиші та переосмислення, коли зовнішні обмеження допомагають людині зосередитися на головному та підготуватися до зустрічі найрадіснішого християнського свята. "Телеграф" розповідає детальніше, що не можна робити в цей період і які головні традиції.
Коли проходить Великий піст у 2026 році
Дати посту щорічно змінюються та залежать від дня святкування Великодня. У 2026 році Великдень у християн східного обряду припадає на 12 квітня. Відповідно, Великий піст починається за сім тижнів до неї — 23 лютого — і триває 48 днів, включаючи Страсний тиждень.
Що не можна їсти у Великий піст
Головне правило посту — відмова від продуктів тваринного походження. Протягом усього періоду забороняються:
- м’ясо та м’ясні продукти
- ковбаси, напівфабрикати
- молоко та молочні продукти
- яйця
- здоба та випічка на яйцях і молоці
Більшість днів також виключається риба. Однак є послаблення: рибу дозволяють у свято Благовіщення та у Вербну неділю, а до Лазарєвої суботи допускається ікра. Те саме стосується і вина. Основу пісного раціону складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та сухофрукти. У деякі дні пропонується сухоїдіння — вживання їжі без термічної обробки та олії.
Що не можна робити у Великий піст
Піст – це не лише обмеження в їжі, а й робота над собою. У цей час християнам рекомендується:
- уникати галасливих розваг та застіль
- не влаштовувати весіль та пишних свят
- відмовитися від шкідливих звичок
- не сваритися, не лихословити, не засуджувати
Головні традиції Великого посту
Кожен день посту має своє духовне значення. Перші та останні тижні вважаються найсуворішими. Страсний тиждень присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. У храмах проходять особливі служби, звершується Літургія Передосвячених Дарів. Віряни намагаються частіше сповідатися та причащатися.
Особлива увага приділяється молитві, покаянню та відвідуванню богослужінь. Завершується піст святом Великодня.