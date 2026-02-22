Чи можна пити вино і їсти рибу? Головні заборони Великого посту 2026 і що треба робити в цей період

23 лютого християни дотримуються найсуворішого посту у році

2026 року у християн Великий піст починається 23 лютого і триватиме до 11 квітня, завершуючись світлим святом Великодня. Це найсуворіший і найтриваліший піст у церковному календарі, час духовного очищення, молитви та підготовки до Воскресіння Христового.

Великий піст — це час тиші та переосмислення, коли зовнішні обмеження допомагають людині зосередитися на головному та підготуватися до зустрічі найрадіснішого християнського свята. "Телеграф" розповідає детальніше, що не можна робити в цей період і які головні традиції.

Коли проходить Великий піст у 2026 році

Дати посту щорічно змінюються та залежать від дня святкування Великодня. У 2026 році Великдень у християн східного обряду припадає на 12 квітня. Відповідно, Великий піст починається за сім тижнів до неї — 23 лютого — і триває 48 днів, включаючи Страсний тиждень.

Що не можна їсти у Великий піст

Головне правило посту — відмова від продуктів тваринного походження. Протягом усього періоду забороняються:

м’ясо та м’ясні продукти

ковбаси, напівфабрикати

молоко та молочні продукти

яйця

здоба та випічка на яйцях і молоці

Більшість днів також виключається риба. Однак є послаблення: рибу дозволяють у свято Благовіщення та у Вербну неділю, а до Лазарєвої суботи допускається ікра. Те саме стосується і вина. Основу пісного раціону складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та сухофрукти. У деякі дні пропонується сухоїдіння — вживання їжі без термічної обробки та олії.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що не можна робити у Великий піст

Піст – це не лише обмеження в їжі, а й робота над собою. У цей час християнам рекомендується:

уникати галасливих розваг та застіль

не влаштовувати весіль та пишних свят

відмовитися від шкідливих звичок

не сваритися, не лихословити, не засуджувати

Головні традиції Великого посту

Кожен день посту має своє духовне значення. Перші та останні тижні вважаються найсуворішими. Страсний тиждень присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. У храмах проходять особливі служби, звершується Літургія Передосвячених Дарів. Віряни намагаються частіше сповідатися та причащатися.

Особлива увага приділяється молитві, покаянню та відвідуванню богослужінь. Завершується піст святом Великодня.