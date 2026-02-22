Розійдуться у датах. Коли Великдень-2026 в Україні відзначають православні і католики

Різниця в датах всього тиждень

2026 року українці відзначатимуть Великдень у різні дати залежно від конфесії. Свято Воскресіння Христового — одне з головних у церковному календарі, і щороку його дата визначається за місячно-сонячним календарем.

Великдень в Україні — це не лише релігійне, а й глибоке сімейне свято, яке поєднує покоління та зберігає давні традиції. "Телеграф" розповідає, коли у 2026 році відзначають свято та які його головні традиції.

Коли Великдень у православних і греко-католиків

Православні та греко-католики, які дотримуються східної традиції розрахунку Великодня за юліанським календарем, у 2026 році святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня. Нагадаємо, що це головне перехідне (рухливе) свято в християнстві, яке не має фіксованої дати.

Великодні свята у 2026 році — дати

Коли Великдень у католиків

Римо-католицька церква розраховує дату Великодня за григоріанським календарем. У 2026 році католики відзначатимуть свято раніше — 5 квітня. В Україні цієї дати дотримуються віряни Римо-католицької церкви.

Як святкують Великдень в Україні

Попри відмінності в датах, традиції святкування багато в чому схожі. Перед Великоднем віряни дотримуються Великого посту, який триває сім тижнів. У Велику суботу у храмах відбуваються урочисті богослужіння та освячення великодніх кошиків.

У великодній кошик традиційно кладуть паску, фарбовані яйця (писанки та крашанки), ковбасу, сир, масло та хрін. Після нічної чи ранкової літургії сім’ї збираються за святковим столом і вітають одне одного словами: "Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!".

