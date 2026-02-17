Без премій і допомоги: скільки заробляє очільник Львівської ОВА
Податки та збори затянули на понад 300 тисяч
Очільник Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький за 2025 рік заробив майже 1,5 мільйона гривень. Це більше, аніж у попередній рік.
Що потрібно знати:
- Матеріальну допомогу на оздоровлення чи соціально-побутові потреби не отримував
- Щомісячна зарплата після оподаткування коливалась від 81 тис. до 96 тис. грн
- Надбавка за вислугу років становила 11–16 тис. грн щомісяця
Як стало відомо з відповіді на запит "Телеграфа", Козицький за 2025 рік отримав посадового окладу та надбавки за вислугу років 1 млн 440 тисяч грн. Проте заплатив з них понад 331 тисячу податків та зборів. При цьому ані допомоги на оздоровлення, ані допомоги для вирішення соціально-побутових питань не отримував.
Загальна сума нарахування, після оподаткування — 1 109 236 грн. Посадовий оклад з липня по грудень не мінявся. Зазначимо, що надбавка за вислугу років, яка додається до посадового окладу, становила від 11 до 16 тисяч гривень. В розрізі місяців зарплата після оподаткування:
- січень — 81 357,09 грн
- лютий — 90 804,02 грн
- березень — 87 449,32 грн
- квітень — 96 244,11 грн
- травень — 96 244,11 грн
- червень — 96 244,11 грн
- липень — 93 482,23 грн
- серпень — 93 482,23 грн
- вересень — 93 482,23 грн
- жовтень — 93 482,23 грн
- листопад — 93 482,23 грн
- грудень — 93 482,23 грн.
Що відомо про Максима Козицького
Максим Козицький народився у Львові. Здобув магістра з медицини та менеджменту й права. Працював у підвриємствах в сфері відновлюваної енергетики. З 5 лютого 2020 року очолив Львівську обласну держадміністацію, нині обласну військадміністрацію. Наразі він найдовше з очільників області на цій посаді.
Раніше "Телеграф" розповідав, що доходи очільника Хмельницької ОДА/ОВА в 2025 році співставні із зарплатою губернатора Львівщини. Проте Сергій Тюрін мав кілька відряджень за які отримував доплати.