Без премій і допомоги: скільки заробляє очільник Львівської ОВА

Податки та збори затянули на понад 300 тисяч

Очільник Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький за 2025 рік заробив майже 1,5 мільйона гривень. Це більше, аніж у попередній рік.

Що потрібно знати:

Матеріальну допомогу на оздоровлення чи соціально-побутові потреби не отримував

Щомісячна зарплата після оподаткування коливалась від 81 тис. до 96 тис. грн

Надбавка за вислугу років становила 11–16 тис. грн щомісяця

Як стало відомо з відповіді на запит "Телеграфа", Козицький за 2025 рік отримав посадового окладу та надбавки за вислугу років 1 млн 440 тисяч грн. Проте заплатив з них понад 331 тисячу податків та зборів. При цьому ані допомоги на оздоровлення, ані допомоги для вирішення соціально-побутових питань не отримував.

Відповідь на запит "Телеграфу" про зарплату Козицького

Загальна сума нарахування, після оподаткування — 1 109 236 грн. Посадовий оклад з липня по грудень не мінявся. Зазначимо, що надбавка за вислугу років, яка додається до посадового окладу, становила від 11 до 16 тисяч гривень. В розрізі місяців зарплата після оподаткування:

січень — 81 357,09 грн

лютий — 90 804,02 грн

березень — 87 449,32 грн

квітень — 96 244,11 грн

травень — 96 244,11 грн

червень — 96 244,11 грн

липень — 93 482,23 грн

серпень — 93 482,23 грн

вересень — 93 482,23 грн

жовтень — 93 482,23 грн

листопад — 93 482,23 грн

грудень — 93 482,23 грн.

Зарплата Максима Козицького/ Додаток до відповіді "Телеграфу"

Що відомо про Максима Козицького

Максим Козицький

Максим Козицький народився у Львові. Здобув магістра з медицини та менеджменту й права. Працював у підвриємствах в сфері відновлюваної енергетики. З 5 лютого 2020 року очолив Львівську обласну держадміністацію, нині обласну військадміністрацію. Наразі він найдовше з очільників області на цій посаді.

