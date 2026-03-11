Як взимку: коли у Львові прогнозують до -9 градусів та сніг

Львів накриє хвиля холоду

Після довгого аномального тепла на початку весни, у Львові очікується різке похолодання. За прогнозами синоптиків, уже з перших днів квітня погода різко зміниться: температура повітря знизиться, очікуються морози та дощі зі снігом.

Як прогнозують у "Мeteo", нічні показники можуть впасти аж до -9 градусів. Такі морози протримаються кілька днів.

У вівторок, 1 квітня, вдень ще зберігатиметься відносно м’яка погода — від +1 до +6 градусів із дощем. Проте вже 2 квітня температура впаде до +3 градусів удень, а опади можуть перейти у мокрий сніг. Найвідчутніше похолодання прогнозують у період 3-5 квітня. У ці дні вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -9 градусів, а вдень температура коливатиметься близько нуля або підійматиметься лише до +1 градуса. Можливі затяжні сніги.

З початку наступного тижня погода поступово стабілізуватиметься. Уже 6-9 квітня температура знову почне зростати: вдень очікується від +4 до +8 градусів, а вночі — -1…+5 градусів. Опади у вигляді дощу можуть зберігатися.

Коли у Львів завітають морози. Фото: Мeteo

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що похолодання також мчить у Київ.