Дійшло до абсурду. Яке місто на Львівщині перейменували всупереч волі мешканців

Місту не повернули історичну назву

Шептицький, місто у Львівській області, отримав цю назву в рамках декомунізації. До 19 вересня 2024 року він називався Червоноград.

Як розповідає "Ґрунт", варіант "Шептицький" не був вибором громади. Місто перейменували всупереч волі мешканців.

Восени 2023 року Український інститут національної памʼяті опублікував висновок, що назва Червоноград належить символіці російської імперської політики. Однак жителі громади не були згодні: "червоний" — це не "красний", тому назва "Червоноград" цілком українська.

Шептицький

Дійшло до абсурду. На громадському обговоренні щодо перейменування міста перший заступник мера Дмитро Балко заявив, що громада не проти змінити радянську назву Червоноград на українську назву Червоноград.

Як жителі хотіли назвати місто

Відбулося електронне голосування, в якому взяли участь майже три тисячі людей (загалом у місті близько 65 тисяч мешканців). Переважна більшість 35% респондентів висловились за збереження назви Червоноград. 29,5% — за Кристинопіль (історична назва міста). Серед запропонованих варіантів був і Шептицький — ця назва набрала 2,7% голосів.

Результати голосування громади за перейменування міста Червоноград

Які варіанти назви міста пропонувалися:

Бобинськ;

Буг;

Бужани;

Бужанськ;

Клюсів;

Кристинопіль;

Новий Двір;

Сагайдачний;

Українослав;

Христинопіль;

Червень;

Червоноград;

Шептицький;

Шевченко.

Чому місту не повернули історичну назву

Історична назва міста — Кристинополь (варіанти — Кристинопіль, Христинопіль) пов'язана з Польщею. У 1690-х роках польський гетьман Фелікс Потоцький назвав місто, яке заснував, на честь своєї дружини. Хоча мешканці, які не були проти перейменування, найчастіше підтримували повернення назви Кристинопіль, історики висловлювали побоювання, що, позбуваючись символів радянського колоніального минулого, місто повернуть до польського.

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті рекомендувала Верховній Раді варіант Христинопіль. Однак профільний комітет зупинився на назві Шептицький — на честь глави Української греко-католицької церкви, митрополита Андрея Шептицького.

Місто пов'язане з ієрархом. У кристинопольському монастирі архієпископ склав монаші обітниці, а пізніше викладав там богослов’я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перейменування міста на Полтавщині викликало гарячі суперечки. Як могли називатися Горішні Плавні.