"Квіткові пробили дно". Як магазини продають українцям зіпсовані букети на свята

У коментарях користувачі поділились схожими історіями

Після святкування 8 березня у мережі з'явилось чимало дописів про низьку якість букетів. Так, комусь прислали гнилі квіти, а комусь продали зів'ялі тюльпани.

Як розповіла користувачка у Threads, її чоловік служить на фронті, тому замовив квіти онлайн. Однак букет приїхав з неприємним сюрпризом.

Адже під пишним упакуванням ховались зів'ялі та гнилі квіти. Вартість букета жінка не вказала, але враховуючи те, що він мав гортензії та троянди, його ціна точно перевищувала 1,5-2 тисячі грн.

Схожою історією поділилась ще одна українка. В дописі вона розповіла, що її батько купив онучці три тюльпани. Чоловік має фізичні обмеження, тому обрати квіти власноруч не зміг. Продавець дав ті, які вважав потрібними. Вдома жінка помітила не тільки те, що бутони перев'язані резинками, а й те, що пелюстки повністю зів'ялі.

"Дуже хочеться звернутись до таких продавців і попросити не продавати зіпсовані квіти!!" — додала авторка.

У коментарях користувачі не тільки були обурені та розчулені історіями, а й ділились своїми. Так, одній жінці колись продали троянди, пелюстки яких тримались на клею. Люди писали:

Боже, який жах. Тим більше, що такі продавці і квіткові магазини розуміють, що більшість онлайн замовлень від чоловіків військових, які хочуть порадувати своїх дружин!

Гнилі продавці, які таке продають.

Я в шоці з цих продавців. А ваш тато — найкращий.

Я купувала квіти на похорон військовому (ми проговорили це з продавцем), орієнтовно 1000 грн 15 троянд. Потім мала час на чашку кави — дивлюсь, а бутони в основі склеєні клеєм-пістолетом. Як я сварилась з тою продавщицею, ну настільки совісті не мати.

Це на їх совісті. А батьком величезна повага та респект.

Це мені нагадало кінець 90х-2000 роки. Тоді завжди тюльпани були з резинками, які якщо знімеш, той тюльпан і осиплеться. Давненько такого не бачила.

Продавець, який це продав, та ще й людині з обмеженими можливостями — ти пробив ДНО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають букети за ціною авто.