За ціною машини: на 8 Березня в Україні продають букет із троянд за космічні гроші

До Міжнародного жіночого дня в Україні очікувано підскочили ціни на квіти, проте деякі пропозиції можуть здивувати навіть щедрих покупців. Наприклад, незвичайний букет із 1001 червоної троянди, вартість якого становить приблизно 3 тисячі доларів.

Відповідну позицію було опубліковано на сайті доставки квітів Flowers.ua. Величезний букет за назвою "1000 троянд" продається за акційною ціною 120 536 грн.

При цьому раніше він коштував ще дорожче – понад 200 тисяч гривень, але зараз на нього діє знижка близько 40%.

Згідно з описом товару, композиція складається з 1001 червоної троянди та оформлена зеленню. Продавець також обіцяє безкоштовну доставку містом Київ у найближчу доступну дату.

Ціни букета з 1001 троянди. Скріншот: Flowers.ua

Що можна купити за ціну букета з 1001 троянди

Сума за букет досить велика і на неї можна купити чимало інших речей. Наприклад:

Уживаний автомобіль. Старі моделі типу Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo або Opel Astra початку 2000-х іноді продаються приблизно за 2,5-3,5 тис. доларів.

Відпустка за кордоном для двох. За такі гроші можна сплатити тур на тиждень до Туреччини або Єгипту в хорошому готелі.

Можна купити 2-3 нових iPhone 15 або вистачить майже на 2 iPhone 17

Потужний ноутбук для роботи та ігор. За цю суму можна взяти ігровий ноутбук чи, наприклад, MacBook Air M3.

Кілька місяців оренди житла у Києві. У деяких районах Київ це приблизно 3-5 місяців оренди однокімнатної квартири.

Інвестицію в золото. На таку суму можна придбати близько 30–35 г інвестиційного золота.

