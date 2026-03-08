У Дніпрі встановиться квітнева погода: синоптики назвали дати

Місто добре прогріється у цей період

У Дніпрі скоро встановиться погода, яка більше нагадуватиме середину весни. Температура в місті стабільно триматиметься на аномальному рівні, а безхмарність лише підсилить це відчуття.

Така ситуація триватиме до середини березні й, за прогнозами синоптиків з "Sinoptik", немає ніяких факторів, які б натякали на похолодання.

Найближчими днями, 8-9 березня, денна температура поступово ростиме і зафіксується біля +8…10 градусів. Вночі не очікується морозів. Водночас буде хмарна погода, але без опадів.

Уже з вівторка, 10 березня, денна температура підніметься до +13 °C, а далі повітря прогріватиметься ще більше. За прогнозом, у середу, 11 березня, стовпчики термометрів покажуть близько +14 °C, а в п’ятницю температура може сягнути +15°C. Протягом тижня в місті переважатиме сонячна та суха погода без значних опадів.

Навіть у вихідні та на початку наступного тижня 14-17 березня, істотного похолодання не очікується. У ці дні температура триматиметься на рівні +12…13 вдень та +4…5 градусів вночі.

Якою буде погода у Дніпрі. Фото: Sinoptik

