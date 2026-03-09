Весна набирає обертів: коли у Дніпрі буде найтепліше і чи повернеться похолодання

У місто до 18 березня можуть прийти короткочасні дощі

У найближчі десять днів у Дніпрі очікується переважно спокійна та дуже тепла для початку березня погода. Однак наприкінці періоду синоптична ситуація зміниться — температура дещо знизиться, а в середині наступного тижня можливі опади.

Як прогріватиметься повітря до 18 березня і коли прогнозуються ймовірні дощі, повідомили у двох синоптичних ресурсах. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У понеділок, 9 березня, у місті прогнозують мінливу хмарність, за даними "Погода.Мета". Денна температура повітря підніметься приблизно до +9 °C, а вночі опуститься до 0 °C. Уже у вівторок, 10 березня, очікується більше сонця та помітне потепління — вдень повітря прогріється до +13 °C, а нічна температура становитиме близько +2 °C.

Чого очікувати від погоди у найближчі 10 днів. Фото: Погода.Мета

У середу та четвер, 11-14 березня, у місті збережеться сонячна та суха погода. Денна температура досягатиме +14 °C, а вночі коливатиметься в межах +3…+5 °C.

На вихідних погода залишиться досить комфортною. У неділю, 15 березня, стане трохи прохолодніше — приблизно +11 °C удень та близько +3 °C уночі. На небі з’явиться більше хмар.

Початок наступного тижня принесе поступове похолодання. У понеділок, 16 березня, денна температура знизиться до +7 °C, небо буде переважно хмарним. У вівторок, 17 березня, синоптики прогнозують дощ та температуру також близько +7 °C вдень. У середу, 18 березня, опади можуть припинитися, однак погода залишиться хмарною, а температура підніметься до +9 °C.

Що прогнозують в інших ресурсах

Схожим прогнозом поділились у "Meteofor". За їх даними, упродовж 9-15 березня у місті триматиметься тепла погода, повітря місцями прогріватиметься до +15 градусів. Лише з понеділка, 16 березня, температура потроху опускатиметься — від +10 до +8 градусів. У вівторок, 17 березня, очікуються дощі.

Як прогріється місто цими днями. Фото: Мeteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві також потеплішає найближчими днями, однак згодом температура може дещо знизитися, а також можливі дощі.