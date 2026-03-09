Гулянка з російською музикою попри комендантську? У Дніпрі нічний клуб влип у скандал (фото, відео)

Думки користувачів щодо події розділились

У Дніпрі в ніч на 9 березня один з місцевих нічних клубів, попри комендантську годину, працював майже до 5 ранку. Ба більше, відвідувачі не соромились вести онлайн-трансляцію у соцмережах та показувати гулянку.

Як повідомляють місцеві канали, гучна тусовка відбулась у клубі "Імперія". Окрім порушення комендантської години, також є інформація про звучання на території закладу російської музики. "Телеграф" намагався зв'язатись з адміністрацією клубу, але слухавку ніхто не підняв.

"Пишуть, що н/к "Імперія" працює у комендантську годину, ще й крутить російськомовний контент", — йдеться у повідомленні.

Нічний клуб "Імперія" у Дніпрі

У мережі також з'явились уривки трансляції відвідувачів клубу, які підтверджують, що він працював у заборонений час. За даними медіа, один з клієнтів "Імперії" вів прямий ефір майже всю ніч, приблизно до 4 ранку. При цьому дехто з відвідувачів зневажливо відгукувався про всіх, кому такий "відпочинок" не до душі.

У коментарях користувачі були обурені цим скандалом, адже більшість вважає такі тусовки не прийнятними на п'ятий рік повномасштабної війни. Однак були й у ті, хто писав, що нічого поганого у відпочинку немає. Люди пишуть:

Що ж у головах… Люди! Чи ви нелюди! Скільки смертей… горя…

Ось він — світ, де війни "не існує".

Нічого поганого не бачу. Живемо тут і зараз. Завтра може й не бути.

Питання до керівництва клубу. Як так п'ятий рік війни?

Що відомо про нічний клуб "Імперія"

Цей клуб було відкрито у 2010 році, на той час він позиціонував себе як один з найкращих у місті. Щоправда, з часом репутація клубу значно впала, основна причина: бійки під час вечірок. Знаходиться "Імперія" за адресою Набережна Перемоги, 38.

Нічний клуб "Імперія". Фото: відкриті джерела

Відомо, що на кожному поверсі клубу одночасно може розмістись до 500 осіб. "Імперія" має один танцювальний майданчик та бар, на другому поверсі — столики та VIP-зона. Площа клубу дозволяє вмістити до 800 осіб. Пускають сюди людей від 18 до 40 років. Графік роботи клубу до 2022 року — з 22:00 до 5:00. Зауважимо, що наразі у мережі майже немає актуальної інформації про роботу "Імперії".

