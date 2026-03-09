Гулянка з російською музикою попри комендантську? У Дніпрі нічний клуб влип у скандал (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Думки користувачів щодо події розділились
У Дніпрі в ніч на 9 березня один з місцевих нічних клубів, попри комендантську годину, працював майже до 5 ранку. Ба більше, відвідувачі не соромились вести онлайн-трансляцію у соцмережах та показувати гулянку.
Як повідомляють місцеві канали, гучна тусовка відбулась у клубі "Імперія". Окрім порушення комендантської години, також є інформація про звучання на території закладу російської музики. "Телеграф" намагався зв'язатись з адміністрацією клубу, але слухавку ніхто не підняв.
"Пишуть, що н/к "Імперія" працює у комендантську годину, ще й крутить російськомовний контент", — йдеться у повідомленні.
У мережі також з'явились уривки трансляції відвідувачів клубу, які підтверджують, що він працював у заборонений час. За даними медіа, один з клієнтів "Імперії" вів прямий ефір майже всю ніч, приблизно до 4 ранку. При цьому дехто з відвідувачів зневажливо відгукувався про всіх, кому такий "відпочинок" не до душі.
У коментарях користувачі були обурені цим скандалом, адже більшість вважає такі тусовки не прийнятними на п'ятий рік повномасштабної війни. Однак були й у ті, хто писав, що нічого поганого у відпочинку немає. Люди пишуть:
- Що ж у головах… Люди! Чи ви нелюди! Скільки смертей… горя…
- Ось він — світ, де війни "не існує".
- Нічого поганого не бачу. Живемо тут і зараз. Завтра може й не бути.
- Питання до керівництва клубу. Як так п'ятий рік війни?
Що відомо про нічний клуб "Імперія"
Цей клуб було відкрито у 2010 році, на той час він позиціонував себе як один з найкращих у місті. Щоправда, з часом репутація клубу значно впала, основна причина: бійки під час вечірок. Знаходиться "Імперія" за адресою Набережна Перемоги, 38.
Відомо, що на кожному поверсі клубу одночасно може розмістись до 500 осіб. "Імперія" має один танцювальний майданчик та бар, на другому поверсі — столики та VIP-зона. Площа клубу дозволяє вмістити до 800 осіб. Пускають сюди людей від 18 до 40 років. Графік роботи клубу до 2022 року — з 22:00 до 5:00. Зауважимо, що наразі у мережі майже немає актуальної інформації про роботу "Імперії".
Раніше "Телеграф" розповідав, коли аеропорт Дніпра готовий відновити роботу.