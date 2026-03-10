Завелись черные маги? Посреди парка в Днепре заметили нечто очень странное (фото)

Не исключено, что кто-то таким образом пытается совершить жертвоприношение ради осуществления своего желания

В Днепре в людном месте на перекрестке трех дорог в течение недели по меньшей мере дважды находили пакет с алкоголем и сигаретами. Это может являться частью ритуала.

В распоряжение "Телеграфа" попали фото одной из найденных сумок. В сумке, какие обычно продают супермаркеты для своего товара, всегда несколько бутылок алкоголя и сигареты.

В Сквере Янгеля в Днепре находят таинственные пакеты с алкоголем и сигаретами

Одна из найденных сумок

Как рассказали очевидцы, ее, как и в предыдущие разы, оставили в Сквере Янгеля. Сумки оставляют на детской локации со светофорами и дорожными знаками, на перекрестке трех дорог.

Сквер Янгеля

Пакеты всегда чистенькие и новые. Судя по их наполнению, человек, оставляющий "подношение", аккуратный и не бедный. Не исключено, что они появляются там каждый день.

Место там очень людное, сначала пакет стоит, а люди идут мимо. Потом находится кто-то, кто его забирает.

Это может быть "откупом" Гекате — что известно о ритуале

На перекрестке трех дорог традиционно оставляют откупы древнегреческой богине Гекате. Это делают те, кто верит, что получив "подарок", Геката поможет избавиться от чего-то, или наоборот, нечто получить.

Геката

Традиционно откупы оставляют в ночь новолуния (или в последнюю ночь лунного цикла, когда Луны не видно на небе). Обычно это делается где-то в лесу, а подношение должно быть без упаковок, его проливают на землю. Это может быть красное вино, мед, хлеб, сырые яйца.

Однако в оставляемых в Днепре пакетах — все в упаковках. Вероятно, кто-то верит, что человек, который забирает и употребляет содержимое пакета, якобы отдаст в "откуп" свое здоровье, а оставляющий подношение — получит желаемое.

Стоит отметить, что теоретически пакеты мог оставить днепровский приверженец культа вуду. В этой традиции духи (лоа) также любят перекрестки, кроме того, в качестве подношения особенно охотно принимают алкоголь и табачные изделия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о метках высших сил. Какие 5 признаков указывают, что у рода были сильные маги и ясновидящие.