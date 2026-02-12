Мітки вищих сил: 5 ознак, що в роді були сильні маги і ясновидці

Як дізнатися, що людина має магічні здібності — для цього є п’ять вірних прикмет.

Україна славиться стародавніми традиціями і сильними людьми, які мали найнеординарніші здібності. Усі чули про пророцтва мольфара Нечая, про українське місто відьом Тетіїв, про те, що практично в кожному населеному пункті знайдеться своя ворожка чи цілителька.

Не виключено, що багато хто з нас може мати здібності ясновидіння або інші магічні сили. Як впізнати таку людину? Є 5 вірних прикмет.

Родимки

Це перша прикмета, про яку згадують, говорячи про магію. Вважається, що вищі сили прагнуть від народження відзначити своєю міткою підвладну їм людину. Це можуть бути мітки на тілі у вигляді небесних тіл: зірки або півмісяця, який ще можуть назвати серпом через схожість символів.

Очі

Очі — дзеркало душі, говорив класик і не помилявся. Дуже молоді, блискучі очі на літньому обличчі, що може бути дивнішим. Така особливість наголошує на сильній енергетиці особистості, її потужних здібностях. Також на це вказують очі різного кольору.

Гетерохромія рідко зустрічається, і одразу привертає увагу. Фото: pixabay.com

Слова, які здійснюються

Випадково сказане слово втілюється у реальність, чи помічали таке? Небагатослівна сусідка ненароком відмахнулася і щось пробурчала, а сказане нею потім збулося до несподіванки для всіх. Так, це не випадковість, вона бачила, відчувала майбутнє.

Привабливість у будь-якому віці

Є люди, які у будь-якому віці виглядають привабливо, привабливо. Навіть у зморшках це обличчя викликає інтерес і не дарма.

Лінії відьми на долоні

Хіроманти в курсі, які лінії на долоні здатні підказати, що ця людина має здібності до магії та чаклунства. Головне з цих знань: хрест чи трикутник, що знаходиться під вказівним пальцем чи центрі долоні.

Хрест на долоні. Фото: pinterest.com

Що стосується усамітненого способу життя або темного (чорного) одягу: це не найнадійніша ознака українських магів і мольфарів, але все ж таки при збігу інших прикмет є сенс задуматися.

До речі, хтось думає, що відьми прагнуть геть від церков та інших намолених місць. Це не зовсім не так, адже є особливі ритуали, які проводяться лише під дахом освітленої будівлі. Тож бути вірною прикметою це не може.

