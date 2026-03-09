Сім'я нардепа Соболєва змінила будинок у США та купила дороге авто: що ще нового у декларації

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ сім’я Соболєва перебралися до США

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв має у безоплатному користуванні приватний будинок у США. А його дружина купила дорогий автомобіль минулого року.

Про це йдеться у щорічній декларації народного депутата, опублікованій на сайті НАЗК. Мова про будинок на 133 квадрати, який знаходиться у безоплатному користуванні всієї родини нардепа. Властиком є іноземний громадянин.

До цього сімейство народного обранця також безоплатно користувалося будинком у США, але на 173 квадрати. Власником був той самий громадянин. Як писали ЗМІ, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ сім’я Соболєва переїхала до США, де отримала тимчасовий захист.

Також дружина Соболєва в 2025 році обзавелася автомобілем Toyota RAV 4 2025 випуску за 1 939 175 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родина українських чиновників Лабазюк любить дорогий годинник. Проте декларувати всю свою колекцію, мабуть, не встигає. Загальна вартість колекції оцінюється близько восьми мільйонів гривень. Крім цього, сімейство в 2022 році змогло придбати квартиру всього за 100 тисяч гривень.