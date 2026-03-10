Всего за год службы на новом месте: начальник одного из ТЦК купил авто почти за миллион (фото)

Подполковник принял дела и должность начальника ТЦК в 2024 году

Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Александр Мазницкий за время пребывания на своей должности обновил свой автопарк. Покупка нового автомобиля обошлась ему почти в миллион гривен.

Об этом свидетельствуют данные в его ежегодной декларации, опубликованной на сайте НАПК. Так, согласно документам, в декабре 2025 года Мазницкий приобрел автомобиль BMW X3 2021 года выпуска за 880 000. В настоящий момент цены на такое авто в среднем составляют 900 000 — 1 500 000 гривен

BMW X3 2021

Покупка случилась почти ровно через год после вступления на его должность начальника районного ТЦК и СП. Официальный доход начальника ТЦК за этот же период времени составил примерно 520 тысяч гривен.

Декларация Александра Мазницкого

Стоит отметить, что в декабре того же года военный взял в долг у самого себя 840 тысяч гривен, но это произошло спустя несколько дней после покупки нового авто.

До этого военный ездил на аналогичном автомобиле, но более старой модели (2012 года выпуска) за 182 тысячи гривен.

Кто такой Мазницкий

Александр Мазницкий

Мазницкий Александр Константинович родился 16 июля 1974 года в городе Ильинке Винницкой области.

В 1991-1995 годах учился в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище.

В 2006 году уволился с военной службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины.

Вернулся в армию в 2015 году. До 2023 года проходил военную службу на разных должностях в системе военных комиссариатов (позже – ТЦК и СП) Хмельницкой области.

В январе-августе 2023 года возглавлял инженерную службу в одной из механизированных бригад. После получения заключения военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности к военной службе по состоянию здоровья был переведен в Кременчугский районный ТЦК и СП и назначен начальником отдела.

1 ноября 2024 подполковник Александр Мазницкий принял дела и должность начальника Кременчугского районного ТЦК и СП и приступил к исполнению обязанностей по должности.

