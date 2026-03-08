Рус

Від -40% на популярні товари: що зараз можна вигідно купити в АТБ

Марина Бондаренко
Знижки в "АТБ" Новина оновлена 08 березня 2026, 11:45
Знижки в "АТБ". Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільші знижки діють на побутову хімію та каву

У мережі супермаркетів "АТБ" покупці можуть скористатися новими вигідними акціями на популярні товари та продукти. У магазинах діють знижки до 40-42%, що дозволяє суттєво заощадити під час щоденних покупок.

Акційна пропозиція охоплює як продукти харчування, так і побутову хімію та товари для особистої гігієни. Деякі знижки діють лише обмежений час, тому покупцям краще не відкладати покупки. "Телеграф" написав список.

Список товарів зі знижками:

  • Засіб для прання ONIKS Gel Color/Universal 4 кг137 грн (знижка -42%)
  • Кава Jacobs Monarch розчинна 200 г279,90 грн (знижка -42%)
  • Гель для чищення Сантрі ONIKS 1 кг51,90 грн (знижка -42%)
  • Напій кавовий Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг179,90 грн (знижка -42%)
  • Морозиво Хрещатик пломбір 0,75 кг149,90 грн (знижка -41%)
  • Дезодорант Rexona Men 150 мл76,90 грн (знижка -40%)
  • Чай Tea Moments Strawberry Pleasure 20 пакетиків43,50 грн (знижка -40%)
  • Чай Tea Moments Citrus Love / Forest Fruit 20 пакетиків43,50 грн (знижка -40%)
  • Чай Tea Moments Fresh Limonado 20 пакетиків44,50 грн (знижка -40%)
  • Дезодорант Rexona Aloe Vera 50 мл79,90 грн (знижка -40%)
Знижки в "АТБ" до 10 березня 2026
Що купити в "АТБ" зі знижками. Фото: скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також впала ціна на один популярний товар, який можна купити до 8 березня.

