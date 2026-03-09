Знижки на м'які сири в "АТБ": на чому вдасться зекономити 35%

Акція скоро завершиться

У мережі "АТБ" діє вигідна пропозиція для любителів сиру. Декілька видів продукту тепер можна придбати значно дешевше.

Що за сири й наскільки вигідна знижка, з'ясував "Телеграф". Акція триватиме до 10 березня включно, тож у ще є час скористатися цією вигідною пропозицією.

Зокрема, на сири м’які Чеддеризовані Моцарела та Сулугуні 45% 180 грамів від Своя лінія діє знижка 35%. Тепер їх можна придбати всього за 47,50 гривень, замість звичайних 73,90 гривень. Економія складе 26,4 гривні.

Скільки коштують м'які сири в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Чому продукти продають зі знижкою

Супермаркети часто пропонують вигідні акції з кількох причин. По-перше, це дозволяє звільнити місце для нових поставок: старі товари швидше продаються, щоб на полицях з’явилися свіжі партії. По-друге, знижки приваблюють покупців: вони стимулюють купувати більше, ніж планувалося, або спробувати нові продукти.

Ще одна причина – сезонні розпродажі. В кінці сезону менш популярні товари знижують у ціні, щоб швидше їх продати. Крім того, акції іноді стосуються продуктів із терміном придатності, що наближається. Проте більшість знижок – це стратегічний хід магазинів для збільшення продажів і залучення клієнтів.

