Економія в 100 грн: популярні шоколадні цукерки в "АТБ" продають зі знижкою майже 40%

Знижка буде дійсна ще трохи більше ніж один день

У мережі "АТБ" з’явилась несподівано вигідна пропозиція для любителів солодкого. Цукерки Millennium Elegance Асорті молочний шоколад можна придбати значно дешевше.

Ця знижка триватиме до 10 березня включно, тому варто не проґавити цю приємну акцію. Подробиці написав "Телеграф".

Зараз популярні цукерки Millennium Elegance Асорті молочний шоколад, коробка 285 грамів, доступні за ціною в 161,90 гривень, що на 38% або на 102 гривні дешевше.

Знижка на Millennium Elegance у "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Ця акція вигідніша, аніж у інших магазинах:

у " Mauday" цукерки коштують 185 гривень зі знижкою 37%;

цукерки коштують 185 гривень зі знижкою 37%; у " Екомаркет" – 267,50 гривень;

– 267,50 гривень; у " Metro" – 270,30 гривень;

– 270,30 гривень; в "Auchan" – 285 гривень.

Тож у "АТБ" зараз найнижча ціна на цей продукт.

Де купити Millennium Elegance і зекономити. Фото: gotoshop

Акція діє обмежений час, тож варто поспішити запастися солодощами за акційною ціною та насолодитись улюбленими цукерками без переплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" до вівторка, 10 березня, діятиме вигідна пропозиція. Улюблений морський делікатес можна купити зі знижкою, заощадивши 125 гривень на пачці.