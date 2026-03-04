Делікатес за пів ціни: у "Сільпо" можна дешево купити французький сир

Акція діє обмежений час

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабну акцію. Зараз у магазині можна купити один із найпопулярніших видів сиру з пліснявою.

Йдеться про класичний французький "Paturages Comtois Брі" (60% жирності) у великій упаковці вагою 500 грамів. "Телеграф" розповість детальніше.

Скільки можна заощадити на товарі

Зараз ціна на цей сир стала рекордно вигідною. Якщо раніше ніжний сир Брі коштував 499,00 грн, то зараз її можна придбати лише за 289,00 грн. Таким чином, покупці отримують знижку у 42%.

Якщо рахувати в грошах, то чиста економія на одній упаковці становить 210 гривень. Це майже половина вартості продукту, що робить пропозицію однією з найвигідніших у молочному відділі.

Чому варто купити зараз сир Брі

Сир Paturages Comtois Брі відомий своєю м’якою, кремовою текстурою та делікатним горіховим присмаком. Він ідеально пасує до білого вина, фруктів або свіжого багета. Оскільки попереду свято 8 березня, така покупка стане ідеальним доповненням до романтичної вечері або подарункового кошика.

