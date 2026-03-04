Гостре слівце зі львівських вулиць, яке зрозуміють не всі. Як яскраво назвати підозрілу компанію

Ви могли навіть не чути його, якщо живете не на заході України

Українська мова настільки багата та різноманітна, що жителі одного регіону не завжди розуміють деякі слова та вирази мешканців іншого. Саме таким є львівське слівце "набрід".

Слово "набрід" вживається для нікчемних, шкідливих для суспільства людей, які випадково зібралися разом. Таке визначення дається на сайті "Словник UA".

Це слово використовують у західних областях, зокрема на Львівщині. А ось жителі центру та сходу могли його ніколи й не чути.

Слово "набрід" часто використовують для опису суспільно небезпечних елементів, пройдисвітів або волоцюг. Також воно може вживатися як синонім до слів наволоч або потороч.

Набрід - відмінки

Приклади використання слова "набрід" у літературі

Грецький почав збивати проти більшовиків, проти Леніна антипартійний блок (Біогр. Леніна, 1955); Раніш мовби й не помічала, скільки серед тих, хто її оточує, всякого наброду — то невдоволених розверсткою хутірських синків, то колишніх стражників та тюремних наглядачів (Гончар, 1959).

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Львові іронізують над "панами" з села. В східних областях цей вираз не зрозуміють.