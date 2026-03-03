Перейменування супроводжували запеклі суперечки. Як могло називатися місто Горішні Плавні

Місто стоїть на лівому березі річки Дніпро

Горішні Плавні — одне з наймолодших міст України, засноване у 1960 році у Полтавській області. До перейменування місто мало назву Комсомольськ та позбулося цієї радянської спадщини в рамках декомунізації.

Як могли називатися Горішні Плавні

Процес був непростим, місцева влада спробувала перехитрити закон та внесла пропозицію розшифровувати Комсомольськ як КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей (Ь) Справжніх (Ь) Козаків. Але цю пропозицію не затвердив Інститут національної пам’яті. 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Комсомольськ у Горішні Плавні, що викликало подив і обурення у частини мешканців міста.

Горішні Плавні, назва

Як розповідав тоді директор Краєзнавчого музею Микола Стихов, один з жителів міста оформив звернення в Національний інститут пам’яті з пропозицією назвати місто Горішні Плавні, її й взяли за базову. Але коли про це дізналися місцеві мешканці, вони почали збирати підписи за назву Борисфен (стара назва річки Дніпро). Також були варіанти Дніпровське та Святомиколаївськ. Однак ВР затвердила варіант Горішні Плавні.

Горішні Плавні

Постанова набула чинності з 3 червня 2016 року після публікації в офіційній газеті "Голос України". Це рішення підтримали 249 депутатів, попри опір окремих парламентарів і місцевої влади, які намагалися оскаржувати його в судах.

Чому саме Горішні Плавні

Горішні Плавні стоять на місці колишніх сіл і хуторів, серед яких було провідне село Горішні Плавні, яке у 1978 році зникло під гігантським кар’єром. З трьох боків місто омиває річка Псел та Дніпро, далі – Кам'янське водосховище, що створюють мальовничі заплавні ландшафти, численні лимани та острови. По суті, Горішні Плавні сучасною мовою, це "верхні болота".

Горішні Плавні — це історична географічна назва, пов’язана з особливостями місцевості. Лівобережжя Дніпра колись було покрите плавнями — заболоченими та малопридатними для землеробства землями. Назву обрали як крок до повернення зв’язку з місцевою історією.

