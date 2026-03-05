Місцеві обурювались. Чому нова назва Орджонікідзе не сподобалась людям

Місто носило ім'я радянського діяча понад 50 років

В Україні чимало міст та населених пунктів було перейменовано під час декомунізації. Однак є назви, які не підтримали місцеві жителі. До прикладу, коли Орджонікідзе стало Покровом.

"Телеграф" розповість, чому людям не сподобалась нова назва та які ще були варіанти. Зауважимо, що Покров — це місто в Нікопольському районі Дніпропетровської області на півдні України.

Його територія становить 26 км², населення — 39 тис. осіб. При цьому під час порушення питання перейменування у 2016 році варіант Покров від місцевих не звучав. Серед запропонованих назв були:

Великий Луг

Чортомлик

Базавлук

Орджонікідзе. Фото: відкриті джерела

Усі вони торкались історичної спадщини населеного пункту в часи козацтва. Місцеві прагнули, щоб Орджонікідзе повернуло свої історичні корені. Адже місто розташоване на колишній території земель Війська Запорозького Низового, саме тут понад триста років тому існували Базавлуцька та Чортомлицька Січі.

При цьому варіант Покров обрали через близькість до Покровських копалень марганцевих руд, відкритих поблизу понад 100 років тому. Однак місцеві активісти не підтримали цю назву, передає "Радіо Свобода".

"Що таке "покров"? Це верхній шар. Ніяк до Покрови Пресвятої Богородиці воно не відноситься", – зазначив Станіслав Каширний.

Покров. Фото: відкриті джерела

Чому місто називали Орджонікідзе

Населений пункт з 1956 носив ім'я радянського партійного та державного діяча Серго Орджонікідзе. Тоді почалась розбудова рудників, які, до слова, також назвали на честь діяча — ім. Орджонікідзе. Чимало істориків міста казали, що його фактично створили в СРСР, тому культурної спадщини чи інших назв воно немало.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке місто на Львівщині перейменували всупереч волі мешканців.