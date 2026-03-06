"Це не російська Самара!": чому нова назва Новомосковська розізлила частину містян
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Місто мало назву Новомосковськ з 1794 року, а ще раніше називалося Самарчик та Новоселиця
У 2024 році Новомосковськ на Дніпропетровщині перейменували. В рамках деколонізації та декомунізації місто отримало нову назву — Самар.
Як повідомляло "Радіо Свобода", міська влада пропонувала жителям для обговорення кілька варіантів нової назви міста. Як ще міг би називатися тодішній Новомосковськ:
- Нова Самар,
- Самарчик,
- Новоселиця,
- Самар,
- Соборне,
- Січеслав,
- Новосамарськ,
- Присамарськ,
- Святотроїцьк.
Однак Верховна Рада обрала варіант Самар. Як пише "Суспільне Дніпро", не всі жителі були задоволені новою назвою. В багатьох вона викликає асоціації з Росією, адже там є місто з дуже схожою назвою — Самара.
Проте, як пояснив директор міського історико-краєзнавчого музею імені Калнишевського Костянтин Мешко, назва Самар жодним чином не стосується Росії. Вона пов’язана з річкою Самара, що протікає через місто, та є історичною.
"Якщо ми звертаємося до історичних джерел, наприклад, у ХVІІІ сторіччі, в період Нової Січі, зафіксовано, що наше місто мало назву саме Самар. Цю згадку ми знаходимо, наприклад, у листуванні, в листах козацької старшини", — розповів історик
Міська влада після громадських обговорень пропонувала на розгляд Верховної Ради дещо іншу назву — Нова Самар. Однак нардепи такий варіант відхилили.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке місто на Львівщині перейменували всупереч волі мешканців. Там дійшло до абсурду.