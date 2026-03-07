Раніше "прославляло" радянського розвідника. Як ще могли назвати Вараш

У місті проживає близько 42 тисяч людей

Місто Вараш у Рівненській області отримало цю назву в рамках декомунізації у травні 2016 року. Раніше він називався Кузнецовськ – на честь радянського розвідника.

Жителі міста були проти назви Вараш

Як повідомляло "Рівне 1", близько 70% жителів міста не сприйняли нову назву. Після перейменування ​Кузнецовська на Вараш, люди навіть виходили на мітинги, намагаючись змінити її.

Пропонувалися інші назви: Світлодар, Західноукраїнськ (коли атомну станцію тільки будували, то в деяких документах вона була підписана не як Рівненська, а як Західноукраїнська АЕС). Також була пропозиція назвати місто на честь загиблого під час АТО бійця Антона Кузнецова.

Вараш

Історія Вараша

Однак, назву Вараш залишили. Раніше таку назву мало село, розташоване між річкою Стир та стародавніми торф'яниками, де століттями жили поліські родини. Перша письмова згадка про Вараш датована 1577 роком у Поборовому реєстрі.

У 1973-му році на околиці Вараша почалося будівництво Рівненської атомної електростанції (РАЕС). Нове поселення спершу мало назву "селище Енергетиків", а у 1977 році отримало ім’я Кузнецовськ.

Чим живе Вараш зараз

Життя міста будувалося навколо Рівненської АЕС, там було багато молодих спеціалістів — інженерів, енергетиків, освітян. Швидко виникали житлові масиви, школи, дитсадки.

Фонтан у Вараші

Окрім потужної інфраструктури, Вараш має унікальний туристичний потенціал, який розвивається. Наприклад, проводиться популярний "Забіг під градирнями": сотні учасників біжать попри гігантські вежі, що випускають білу пару.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще могло називатися зараз місто Кам'янське. До 2016 року воно мало назву Дніпродзержинськ.