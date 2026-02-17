Забудьте про "Юр'євичів": як українською мовою правильно казати та писати

Як правильно утворити по батькові від імені Юрій

Зміни в українському правописі внесли корективи у відмінювання низки популярних імен. Попри те, що ім'я Юрій є одним із найуживаніших в Україні, питання щодо правильного написання по батькові досі викликає дискусії: як же правильно — Юр’євич, Юрійович чи, можливо, Юрієвич?

За інформацією порталу "Рідні", це ім'я мають понад 600 тисяч українців. "Телеграф" з’ясував, які мовні норми діють сьогодні.

Що кажуть правила та експерти

Редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці у Facebook наголошує, що єдиним нормативним варіантом є Юрійович .

Згідно з чинними орфографічними нормами, чоловічі імена по батькові в українській мові формуються за допомогою суфікса -ович:

Імʼя Юрій

Юрій — Юрійович.

Приклад: "Ми чекаємо на візит Вадима Юрійовича ".

". Приклад: "Передайте документи для Олега Юрійовича".

Зверніть увагу! Такі форми як "Юрієвич" або "Юр’євич" є помилковими та не відповідають стандартам мови.

У юридичній площині ситуація складніша. Під час заповнення офіційних паперів необхідно вказувати той варіант, який зафіксовано у паспорті особи. Навіть якщо написання суперечить правилам мови, з юридичної точки зору різні варіанти вважаються різними іменами.

Походження імені

Нагадаємо, що ім’я Юрій має грецьке коріння і є адаптацією імені Георгій (грец. Γεωργός). У перекладі воно означає "хлібороб" або "землероб", оскільки походить від слів gē ("земля") та ergon ("праця"). Це ім’я має велику популярність не лише в Україні, а й у Грузії, Білорусі та інших країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке українське слово не вимовиш без сміху.