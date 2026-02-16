Забудьте про фразу "добрий ранок": як правильно українською привітатися вранці

Є ключові моменти , які варто памʼятати

Українська мова пропонує чимало варіантів, якими можна привітатись вранці. Проте говорити "добрий ранок" не варто, адже це вважатиметься помилкою.

Лариса Чемеріс, яка очолює Навчальний центр української мови, пояснила, як казати стандартні фрази вітання, щоб вони звучали правильно. Вона акцентувала увагу на тому, що єдино прийнятною та правильною формою привітання є фраза "доброго ранку".

Коли ми вітаємося, час доби диктує свої правила: до обіду кажемо "добрий день", а коли сонце сідає — "добрий вечір". А як же популярне "Доброго дня"? Прибережіть його для прощання або листівок, адже ця форма ідеальна для побажань, як-от: "Зичу доброго дня".

Маленька хитрість для бездоганного мовлення: вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". Це ніби короткий варіант побажання вдалих годин попереду. А от для подальшого спілкування залиште традиційні "Добрий день" і "Добрий вечір", адже саме так ми вітаємо світ навколо в цей час.

Щоб ваше звернення не звучало одноманітно, спробуйте додати до нього трохи енергії. Ось кілька варіантів із прикладами:

"Вітаю!"

"Мої вітання!"

"Радій вас бачити!"

"Радій вітати вас!"

"Здрастуйте!"

