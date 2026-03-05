Лише 9 живуть у зоопарках: скільки насправді в Україні зубрів та де їх можна зустріти (карта)

За офіційними даними кількість зубрів сягає пів тисячі голів

Довгий час популяція зубрів в Україні була під загрозою зникнення. Проте зараз кількість цих червонокнижних тварин поступово стабілізується.

На сьогодні в Україні налічується 500 зубрів. Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.

Що потрібно знати:

Однин з найбільших табунів зубрів в Україні живе на Вінничині

Популяцію зубрів в Україні вдалося врятувати від зникнення

Зараз кількість тварин залишається стабільною

За словами науковця, з 500 особин лише 9 тварин живуть в зоопарках країни. А переважна більшість зубрів проживає на волі. Ареал проживання та кількість тварин наведено далі:

Ківерцівський лісгосп — 25 ос.;

Чернівецький лісгосп та Берегометське лісомисливське господарство — 42 на в природі та 16 у вольєрі;

Вінницький лісгосп — 140 ос.;

Конотопський лісгосп — 68 ос.;

Бродівський лісгосп — 135 ос.;

нацпарк "Сколівські Бескиди" — 51 ос.;

нацпарк "Залісся" — 14 ос.;

Київський зоопарк — 5 ос.;

Черкаський зоопарк — 2 ос.;

Одеський зоопарк — 1 ос.;

Миколаївський зоопарк — 1 ос.

Кількість зубрів в Україні. Мапа Телеграф

Скільки зубрів було в Україні

Як повідомляв "Телеграф", за словами Віталія Смаголя, найскладніша ситуація з поголів'ям зубра була у 2009 році. Тоді залишалося лише кілька сотень особин.

Віталій Смаголь. Фото Укрінформ

Нині чисельність зубрів в Україні поступово стабілізується. В майбутньому можна сподіватись на збільшення чисельності цих тварин.

Додамо, що європейський зубр — найбільша дика тварина Європи та найважча сухопутна тварина на континенті. Доросла особина може важити від 400 до 900 кілограмів, а висота в холці може перевищувати 2 метри. Самці зазвичай більші за самиць.

Зубри

Ця тварина занесена до Червоної книги України та має статус зникаючого виду. У минулому столітті зубри опинилися на межі повного зникнення.

Завдяки програмам відновлення популяції зубрів вдалося врятувати від вимирання. Тварини живуть стадами, які очолює доросла самиця. Зубри травоїдні — харчуються травою, листям, корою дерев, молодими пагонами. За добу одна тварина може з'їсти до 50 кілограмів рослинної їжі.

Тривалість життя зубра в природі становить 20-25 років. Ці тварини добре пристосовані до життя в помірному кліматі і можуть витримувати морози завдяки густій шерсті.

Основні відомості про європейського зубра. Інфографіка Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, що останнім форпостом, де збереглися зубри, довгий час залишалася Біловезька Пуща, яка проходить по території Польщі та Білорусі. Серед вчених панувала думка, якщо тварина примудрилася вижити у тій місцевості, значить, там у неї оптимальні умови для життя, але це не зовсім так.