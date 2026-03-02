1,5 млн зарплати за неповний день. Що відомо про бізнесмена Григоришина, який отримав підозру СБУ (фото)

Загальна сума збитків сягає маже 70 млн

Підсанкційний бізнесмен підозрюється у розкраданні, адже щомісяця отримував зарплату в 1,5 млн грн за неповний робочий день. Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але ймовірніше йдеться про Костянтина Григоришина.

Що треба знати:

Зарплата бізнесмена у 6 разів перевищила норму

Підозру отримало ще троє фігурантів справи

Як повідомили джерела LIGA.net, саме Григоришин є фігурантом гучної справи, яку розслідує Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, бізнесмен щомісяця отримував 1,5 мл грн за роботу на підконтрольному йому обленерго.

СБУ оголосила підозри спільникам Григоришина

Він обіймав фіктивну посаду радника голови правління, яка передбачала лише чотири години роботи на тиждень та кругленьку зарплату. Нарахування Григоришина у шість разів перевищили максимально допустимі норми оплати роботи. На думку правоохоронці, за цією схемою він обходив обмеження на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України. Загальна сума виведених коштів оцінюється у 68 млн грн.

Додамо, що наразі Григоришин перебуває за кордоном. Йому повідомили заочно про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах). Крім того, підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 отримали троє інших осіб – колишній керівник підприємства, чинний керівник підприємства та фінансовий директор.

Що відомо про Григоришина

Костянтин Іванович народився 16 листопада 1965 року в Запоріжжі. Почав свій бізнес в Україні в середині 1990-х років: разом із партнерами продавав український метал до Росії. В електроенергетиці мав контрольний пакет акцій у луганській та вінницькій обласних енергорозподільних компаніях.

Костянтин Григоришин. Фото: Відкриті джерела

У грудні 2008 року Служба безпеки України заборонила Григоришину в'їзд до країни протягом п'яти років через його причетність до організації низки рейдерських атак на підприємства Турбоатому. У 2013 журнал "Фокус" оцінив статки Григоришина в $1.8 млрд. У січні 2025 РНБО ввели персональні санкції проти бізнесмена, які блокують активи.

У 2016 Григоришин нібито відмовився від громадянства Росії, адже хотів зосередити увагу на українському ринку. Цікаво, що перед президентськими виборами 2004 року бізнесмен продав вісім обленерго співвласнику групи "Приват" Ігорю Коломойському. Однак після закінчення президентських виборів спростував наявність угод із Коломойським та спробував повернути собі Чернігівобленерго, Прикарпаттяобленерго та Полтаваобленерго.

Раніше "Телеграф" розповідав, що топ-офіцерів ЗСУ та СБУ затримали на великому хабарі.