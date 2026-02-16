"Укрпошта" має право бронювати всіх працівників. Які є вакансії та скільки можна заробити

Не всі розуміють, чому працівники пошти мають право не воювати

"Укрпошта" може забронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Національний оператор поштового зв'язку отримав таке право не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.

Що треба знати:

"Укрпошта" має контракт з Міноборони на розповсюдження повісток

Саме це дає їй право на бронювання всіх своїх працівників

Вакансій в "Укрпошті" чимало, розповіли про зарплати

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю "РБК-Україна". Він пояснив, що компанія отримала контракт із Міністерством оборони України.

Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток, — заявив він

Водночас, за словами Смілянського, через те, що "Укрпошта" розносить повістки, вона зазнає збитків. Невдоволені громадяни регулярно підпалюють відділення.

Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо, — зазначив Смілянський

Які вакансії та зарплати в "Укрпошті"

Листоноші в селах отримують базову мінімальну зарплату — 8 650 грн. Але при цьому нараховуються премії за кожну виконану послугу — доставку пенсій, газет, листів та оплат комунальних платежів. Чим більший обсяг роботи, тим вища підсумкова премія.

У великих містах "Укрпошта" платить операторам від 17 до 21 тисячі гривень. Начальники відділень отримують від 21 до 29 тисяч гривень.

Зарплати в "Укрпошті"

У селищах та маленьких містечках зарплати операторів в районі 13 500. Варто зазначити, що це оклад, є ще "додаткова мотивація". Також на "Укрпошті" можна працювати водієм-експедитором та сортувальником.

Скільки платять операторам та начальникам відділень в регіонах

Зарплата водія-експедитора у Львові — 13 999 грн плюс "додаткова мотивація". Сортувальнику "Укрпошти" у Вінниці готові платити 24 тисячі грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки платить своїм працівникам "Укрпошта". Порівняли оклади там та на "Новій пошті".