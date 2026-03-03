Весну доведеться почекати: яка погода буде у Дніпрі 8 березня

Тепло повернеться не скоро

Погода у Дніпрі на початку березня обіцяє бути помірною, хоча й дещо примхливою. Попри те, що календарна весна вже вступила у свої права, місто ще відчуватиме відлуння зими через нічну прохолоду.

Синоптики "Мета.Погода" зробили прогноз для мешканців Дніпра. "Телеграф" розповість деталі щодо погоди 7 та 8 березня

Прогноз на вихідні

У суботу, 7 березня, очікується мінлива хмарність. Температурні показники вдень піднімуться до +3°C, проте вночі можливе зниження до -2°C. Опадів не передбачається, тому день буде комфортним для прогулянок, якщо одягнутися відповідно до легкого морозцю.

У святковий день, 8 березня, небо проясниться. Стовпчики термометрів поповзуть угору: вдень очікується потепління до +7°C, а нічна температура коливатиметься близько 0°C. Це буде один із найбільш сонячних днів першої декади місяця.

Погода у Дніпрі

Сонячні дні та опади у березні

Після святкових вихідних весна почне впевненіше завойовувати простір, хоча березень традиційно не обійдеться без температурних "гойдалок".

Справжня хвиля тепла накриє Дніпро у другій половині місяця. 10 березня порадує сонячною погодою та температурою до +11°C. А ось 13-14 березня стануть "золотим періодом" середини місяця з показниками +11°C… +13°C вдень.

Різке похолодання буде у Дніпрі 11 березня. Тоді очікується денне зниження температури до -1°C та нічні заморозки до -4°C. Березень у Дніпрі буде переважно сухим, проте на суттєві опади варто чекати 3 квітня. До цього моменту можлива лише висока хмарність, зокрема у періоди з 17 по 19 березня та наприкінці місяця (28-29 березня), але без затяжних злив.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Харків може прийти негода.