У Харкові різко зміниться погода: коли повернуться нічні морози

Разом з "мінусами" можуть прийти опади та вітри

У Харкові найближчими днями очікується відчутне похолодання. Хоча початок цього тижня прогнозується більш-менш теплим.

Найбільші "мінуси" вдарять десь з 9 березня, коли температура може опуститись до -9 градусів. Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані з двох синоптичних ресурсів.

Після відносно м’якого початку тижня 2-5 березня, коли температура повітря вдень сягатиме +4…+6 градусів, синоптики прогнозують поступове зниження показників, за даними "Мeteofor". Уже 6 березня денна температура складе +2 С°, а вночі можливі перші заморозки до -1 градуса.

Найбільш відчутне похолодання прогнозують на 7-11 березня. У ці дні вдень очікується близько -1…0 С°, а вночі стовпчики термометрів можуть знижуватися до -6…-4 градусів. Разом зі зниженням температури зросте ймовірність опадів: 5 та 7 березня можливий дощ із переходом у мокрий сніг, а 8 березня прогнозують невеликий сніг. Через це на дорогах і тротуарах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Що прогнозують у Харкові на 10 днів. Фото: Мeteofor

Майже таким самим прогнозом поділились і у "Мeteo". Як повідомляють там, морози триматимуться з самого початку березня і не покинуть місто до середини місяця. Але вони будуть переважно тільки вночі. Найхолоднішими днями стануть п'ятниця-неділя, 6-8 березня, коли повітря вночі охолоне до -7…-5 градусів.

Крім того, упродовж вівторка-п'ятниці у місті йтиме сніг.

Коли значно похолодає у Харкові. Фото: Мeteo

