Забудьте про зимові речі: названо дати найтепліших днів у Полтаві

Весна прийшла за графіком

Березень у Полтаві обіцяє бути лагідним та по-справжньому весняним. Попри те, що початок місяця ще нагадуватиме про зиму легкими нічними заморозками, мешканців міста чекає багато сонячних днів та поступове потепління.

За даними синоптиків "Мета.Погода", справжня весна почне впевнено завойовувати позиції вже з другої декади місяця. "Телеграф" детальніше розповість про погоду у Полтаві.

Коли чекати на сонце та тепло у Полтаві

Найбільш приємний період із яскравим сонцем розпочнеться з 10 по 12 березня. У ці дні небо буде безхмарним, а стовпчики термометрів піднімуться до позначок +10°C…+11°C.

Друга хвиля сонячної погоди очікується з 19 по 22 березня. Хоча нічні температури в цей період можуть опускатися до -1°C…-2°C, вдень сонце прогріватиме повітря до стабільних +6°C…+8°C.

Погода в Полтаві

Температурні рекорди березня

Згідно з прогнозом, найтепліші дні припадуть на кінець березня та початок квітня. 11, 14 та 15 березня повітря прогріється до +11°C. В кінці березня очікується потепління до +12°C.

Синоптики попереджають про періодичну хмарність у другій половині місяця. А ось затяжних морозів чи сильних снігопадів у Полтаві не прогнозують.

