Сонце та тепло до +14: названо дату, коли у Львові знову буде весняна погода
Березень обіцяє бути теплим
Перший день березня приніс у Львів справжню весняну погоду, але вже 2 березня її зіпсував дощ та зниження температури повітря. Однак невдовзі погода покращиться.
У понеділок, 2 березня, атмосферний фронт приніс дощі у Львів. Проте, за прогнозом метеосайту ventusky.com, вже до 14 години опади припиняться. Наступними днями опадів у Львові синоптики не прогнозують.
Коли у Львові потепліє до +14
Протягом 2 березня повітря у Львові вдень прогріється до 9 градусів тепла, мінлива хмарність. Аналогічною буде погода й у вівторок. А ось 4 березня буде дуже теплим — в денні години синоптики Укргідрометцентру прогнозують до +14 градусів.
За прогнозом weather.com, з вівторка протягом всього тижня у Львові буде без опадів. Сонце визиратиме з-за хмар. А ось у суботу, 7 березня, буде ясна сонячна погода. Температура повітря протягом тижня вночі коливатиметься 0 до -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 14 градусів із позначкою "плюс".
Нагадаємо, раніше відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода у березні. Вже перші тижні потішать українців справжньою весняною погодою.