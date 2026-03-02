Сонце та тепло до +14: названо дату, коли у Львові знову буде весняна погода

Березень обіцяє бути теплим

Перший день березня приніс у Львів справжню весняну погоду, але вже 2 березня її зіпсував дощ та зниження температури повітря. Однак невдовзі погода покращиться.

У понеділок, 2 березня, атмосферний фронт приніс дощі у Львів. Проте, за прогнозом метеосайту ventusky.com, вже до 14 години опади припиняться. Наступними днями опадів у Львові синоптики не прогнозують.

Атмосферний фронт над Львовом 9:00 2 березня

Прогноз опадів у Львові 14:00 2 березня

До 17 години опади залишать Львівщину

Коли у Львові потепліє до +14

Протягом 2 березня повітря у Львові вдень прогріється до 9 градусів тепла, мінлива хмарність. Аналогічною буде погода й у вівторок. А ось 4 березня буде дуже теплим — в денні години синоптики Укргідрометцентру прогнозують до +14 градусів.

Прогноз погоди у Львові 4 березня

За прогнозом weather.com, з вівторка протягом всього тижня у Львові буде без опадів. Сонце визиратиме з-за хмар. А ось у суботу, 7 березня, буде ясна сонячна погода. Температура повітря протягом тижня вночі коливатиметься 0 до -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 14 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз погоди у Львові на тиждень

Нагадаємо, раніше відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода у березні. Вже перші тижні потішать українців справжньою весняною погодою.