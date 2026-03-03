Вдарять морози до -17? Коли до Харкова прийде похолодання, названо дати

У Харкові знову будуть опади у вигляді дощу та снігу

На Україну насувається хвиля похолодання, яка не омине і Харків. Синоптики прогнозують нічні морози до -15...-17 градусів та невеликі опади.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у ніч на середу, 4 березня, у Харкові очікується хмарна погода та невеликий мокрий сніг, який продовжиться і вдень. Вночі температура повітря становитиме 0...-2 градуси, а вдень підніметься до +2...+4 градуси.

Погода в Харкові на 4 березня

У четвер та п’ятницю, 5-6 березня, погода не зміниться, опади у вигляді снігу та дощу продовжуватимуться, а температура залишиться у такому ж діапазоні.

Погода в Харкові на 5-6 березня

У ніч на суботу та неділю, 7-8 березня, вночі стовпчики термометра покажуть -2…-4 градуси, а вдень очікується мінлива хмарність та температура +4…+6 градусів. Опадів не буде.

Погода в Харкові на 7-8 березня

Як повідомляє сайт Ventusky, у Харкові суттєво похолодає з понеділка, 9 березня, коли вночі температура опуститься до -14 градусів, вдень до -8 градусів. У вівторок, 10 березня, нічний мороз становитиме -15 градусів, а вдень стовпчики термометра показуватимуть -4 градуси. Потім погодні умови покращаться.

Коли у Харкові вдарять морози

На сайті Pogoda.meta схожий прогноз, лише 9 березня морози вночі очікуються до -11 градусів, а ось 10 березня до -17 градусів.

Погода у Харкові з 4 по 10 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Одесу накриє спека. Перший тиждень березня буде переважно сухим, за винятком суботи, 7 березня.