Сильні морози та сніг: коли Полтаву накриє хвиля похолодання

Березень покаже зимовий характер

У Полтаві перша половина березня пройде під впливом похолодання та нестійкої березневої погоди. За прогнозами синоптиків, до 16 березня на мешканців міста чекають місцями відчутні морози, які більше нагадуватимуть зиму, ніж початок весни.

У найближчі два тижні температура повітря не підійматиметься вище +4 градусів. Таким прогнозом поділились у "Мeteo".

Коли у Полтаві стане ще холодніше

Протягом перших днів березня денна температура коливатиметься від -1 до +4 градусів. 3-5 березня прогнозується хмарна погода, місцями можливий мокрий сніг. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -1…-2 градусів. Вже 6-7 березня стане прохолодніше: вдень очікується від -2 до +1 градуса, а вночі температура знижуватиметься до -4.

Суттєве погіршення погодних умов прогнозується з 9 березня. Саме з цього дня у місті розпочнеться хвиля сильного похолодання. Якщо 8 березня вдень ще буде до +4 градусів, то вже 9-го температура повітря різко знизиться: вночі до -12, а вдень не підійматиметься вище 0. Надалі морози лише посиляться.

За попередніми даними, 10 та 11 березня стануть найхолоднішими днями періоду. У Полтаві очікується похолодання до -14 градусів у нічні години, а вдень температура триматиметься біля -9 градусів.

Упродовж 12-14 березня морозна погода збережеться. Вночі прогнозують -11…-8 градусів, удень — від -4 до -1. Місцями можливий невеликий сніг. Лише ближче до 15-16 березня синоптики прогнозують поступове послаблення морозів: нічна температура підвищиться до -4…-3 градусів, а вдень стовпчики термометрів знову наблизяться до нульової позначки. Також прогнозується сніг.

Якою буде погода у Полтаві. Фото: Мeteo

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що названо дату, коли у Львові знову буде весняна погода.