Весняний настрій доведеться відкласти? У Харкові прогнозують різке зимове похолодання

Варто діставати зимові куртки

Березень у Харків розпочався відносно спокійно, але вже за кілька днів погода готує для містян "морозний" сюрприз.

На початку другої декади березня у місті температура може впасти до -14 градусів. Прогноз дали у "Мeteo".

За прогнозами синоптиків, 4 та 5 березня у місті збережеться помірно прохолодна погода: вдень очікується від -2…+2 °C, місцями можливий невеликий мокрий сніг. 6-8 березня температура ще коливатиметься в межах -6…+5 °C, хмарність переважатиме, однак без аномальних показників.

Втім, уже з понеділка, 9 березня, ситуація різко зміниться. Очікується стрімке зниження температури до -12…-8 °C. Пік похолодання припаде на вівторок, 10 березня — вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -14 °C, а вдень температура не підніметься вище -7 °C. Холодна хвиля триматиметься 11-12 березня.

Після 13 березня морози поступово послабшають. 14 березня очікується -2…0 °C, а вже 15-17 березня температура вдень підійматиметься до +3…+6 °C.

Якою буде погода у місті. Фото: Мeteo

Водночас за інформацією "Meteofor", морози справді можливі, однак вони не будуть надто сильними. Найбільш відчутне зниження температури прогнозують 9-10 березня — у ці дні вночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-6 градусів.

Коли будуть морози у місті. Фото: Мeteofor

