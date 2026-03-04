В Україні набагато дорожче: українка показала ціни на фрукти та овочі у В’єтнамі (фото)

Різниця в цінах відчутна

Українська блогерка, яка переїхала у В’єтнам, розповіла, скільки витратила на фрукти та овочі на місцевому ринку. "Телеграф" порівняв ціни й виявилось, що вони у цій країні в Азії значно нижчі, ніж у звичних українських супермаркетах.

Вона показала фото продуктів та їх ціни на своїй сторінці в "Іnstagram". Усі ці фрукти та овочі продають в Україні, але місцями за шалені гроші.

За ціною місцевих продуктів:

ціла зв’язка бебі-бананів обійшлася їй у 66 грн;

кілограм або два помідорів – 50 грн;

1-2 кг огірків – 24 грн;

два види манго по дві штуки – 165 грн;

пів кілограма полуниці – 164 грн;

дві жовтих пітахайї – 248 грн.

Для порівняння, у супермаркеті "Сільпо" ціни на схожі продукти значно вищі:

100 грамів бебі-бананів коштують 26,90 грн (кіло – 269 грн);

помідори – 34,90 грн;

огірки – 17,71 грн;

манго — 139 грн за штуку;

полуниця – 81,90 грн;

пітахайя – 83,89 грн;

Скільки коштують продукти у "Сільпо". Фото: Телеграф

Тож, витрати у В'єтнамі склали 717 гривень, тоді як в Україні чек перевалив би за 2300 гривень. Слід зазначити, що сума приблизна і може змінюватися залежно від магазину та асортименту.

