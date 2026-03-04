В Україні набагато дорожче: українка показала ціни на фрукти та овочі у В’єтнамі (фото)
Різниця в цінах відчутна
Українська блогерка, яка переїхала у В’єтнам, розповіла, скільки витратила на фрукти та овочі на місцевому ринку. "Телеграф" порівняв ціни й виявилось, що вони у цій країні в Азії значно нижчі, ніж у звичних українських супермаркетах.
Вона показала фото продуктів та їх ціни на своїй сторінці в "Іnstagram". Усі ці фрукти та овочі продають в Україні, але місцями за шалені гроші.
За ціною місцевих продуктів:
- ціла зв’язка бебі-бананів обійшлася їй у 66 грн;
- кілограм або два помідорів – 50 грн;
- 1-2 кг огірків – 24 грн;
- два види манго по дві штуки – 165 грн;
- пів кілограма полуниці – 164 грн;
- дві жовтих пітахайї – 248 грн.
Для порівняння, у супермаркеті "Сільпо" ціни на схожі продукти значно вищі:
- 100 грамів бебі-бананів коштують 26,90 грн (кіло – 269 грн);
- помідори – 34,90 грн;
- огірки – 17,71 грн;
- манго — 139 грн за штуку;
- полуниця – 81,90 грн;
- пітахайя – 83,89 грн;
Тож, витрати у В'єтнамі склали 717 гривень, тоді як в Україні чек перевалив би за 2300 гривень. Слід зазначити, що сума приблизна і може змінюватися залежно від магазину та асортименту.
