Тиждень почнеться морозами, а завершиться аномальним теплом: коли березень "потішить" Дніпро

Температура повітря підвищиться одразу на 24 градуси

У Дніпрі найближчими днями очікується мінлива погода. Після періоду відносно комфортного тепла місто охопить відчутне похолодання, яке триватиме кілька днів, а згодом можливе квітневе потепління.

Коли місто приморозить до -9 та прогріє до +15 градусів, спрогнозували у "Погода.Мета". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У середу, 4 березня, в місті буде хмарно, вдень повітря прогріється до +6 С°, а вночі температура знизиться до 0 С°. Наступного дня, 5 березня, стане дещо тепліше: синоптики прогнозують до +7 С° вдень і +2 С° вночі. Проте така відносно комфортна погода протримається недовго.

6 березня розпочнеться поступове похолодання — вдень очікується лише +2 С°, а вночі до -1 С°. 7 березня збережеться прохолодна погода: близько +3 С° вдень і -2 С° вночі. 8 березня температура знову трохи підвищиться — до +7° вдень, однак уночі триматиметься поблизу нуля.

Вже 9 березня місто накриє відчутна хвиля холоду. Денна температура становитиме лише +1 С°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 С°. Найхолоднішим днем стане 10 березня — вдень прогнозують до -2 С°, а вночі мороз посилиться до -9 С°. 11 березня ситуація дещо стабілізується: вдень повітря прогріється до +3 С°, проте ніч залишатиметься морозною — до -4 С°.

Втім, вже з 12 березня погодна картина кардинально зміниться. Синоптики прогнозують різке потепління до +15 С° вдень і +10 С° вночі. Іноді можливий дощ.

Якою буде погода у Дніпрі. Фото: Погода.Мета

