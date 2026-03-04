У Львові може вдарити аномальне тепло вже найближчими днями: названо дати, коли місто прогріється до +13

Весна порадує жителів Львова

Березень у Львові обіцяє бути контрастним. Після прохолодного старту в місто увірветься аномальне тепло, яке змусить містян зняти зимові куртки. Проте розслаблятися зарано, адже весняна відлига триватиме лише лічені дні, перш ніж погода знову приготує сюрпризи.

За даними Укргідрометцентру, саме на початку наступного тижня до Львова завітає справжнє тепло. Мова йде за 10 та 11 березня.

Погода у Львові 10 березня

Цей день стане найнайсонячнішим у першій половині місяця. Хоча вночі ще триматиметься 0°C, але вже після обіду сонце розігріє місто. О 12:00 температура підніметься до +10°C. О 15:00 стовпчики термометрів сягнуть пікової позначки +13°C. День пройде без жодної хмаринки, а вологість повітря опуститься до 34%.

Погода у Львові 11 березня

Тепло затримається ще на одну добу, хоча небо вже почне затягувати хмарами. Ніч стане трохи теплішою — до +1°C. Вдень повітря знову прогріється до максимальних +13°C. Попри хмарність, опадів не очікується. Вітер буде слабким, до 3 м/с, що лише підкреслить відчуття весняного тепла.

Вже з четверга, 12 березня, показники почнуть поступово падати.

