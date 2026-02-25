Найбідніші залишаться без підвищення. Чиї пенсії не зростуть у березні та чому
Пенсійні виплати найвразливіших пенсіонерів залишаться мізерними
В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 12,1% — від 100 до 2 595 гривень. Однак підвищення не буде для трьох категорій пенсіонерів.
Що треба знати:
- Мінімальна пенсія для непрацездатних зараз складає 2 595 грн
- Майбутня індексація омине три категорії пенсіонерів
- Через недосконалість системи прокурори можуть виходити на пенсію з 30 років та отримувати солідні виплати
Детально читайте у статті "Телеграфа": Одним плюс 1000 грн, а іншим дуля: як економлять на пенсіонерах та хто не отримає підвищення
Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що березнева індексація не стосується трьох категорій. Перша — прокурори та судді, друга — ті в кого максимальна пенсія (25 950 гривень). Також не підвищать пенсію тим, чиї виплати вже підіймали до мінімального гарантованого рівня.
Щодо пенсій прокурорів та суддів — окрема історія. Пенсійний експерт і автор видання "На пенсії" Віктор Богданов пояснив "Телеграфу", що система дає змогу отримувати пенсію в 30 років.
"У нас є прекрасні історії з прокурорами, котрі в 30 років виходять на пенсію. Хтось по інвалідності, хтось ще по якійсь хитрій схемі — це, чесно кажучи, сумна сторінка історії нашої держави", — зазначив експерт
Який мінімальний розмір пенсії в Україні
Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб зараз встановлена на рівні 2 595 гривень. Якщо минулого року виплати пенсіонеру довели до прожиткового мінімуму, вони не індексуватимуться.
"Якщо в минулому році у пенсіонера були якісь дотяжки і доплати, і його пенсія складає "аж" 2 595 гривень, то ці пенсії такими ж мізерними і залишаться", — заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
Нагадаємо, Віктор Богданов також назвав "Телеграфу" професії, представники яких приречені на мізерні пенсії. Він пояснив, чому так відбувається.