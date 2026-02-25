Найбідніші залишаться без підвищення. Чиї пенсії не зростуть у березні та чому

Пенсійні виплати найвразливіших пенсіонерів залишаться мізерними

В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 12,1% — від 100 до 2 595 гривень. Однак підвищення не буде для трьох категорій пенсіонерів.

Що треба знати:

Мінімальна пенсія для непрацездатних зараз складає 2 595 грн

Майбутня індексація омине три категорії пенсіонерів

Через недосконалість системи прокурори можуть виходити на пенсію з 30 років та отримувати солідні виплати

Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що березнева індексація не стосується трьох категорій. Перша — прокурори та судді, друга — ті в кого максимальна пенсія (25 950 гривень). Також не підвищать пенсію тим, чиї виплати вже підіймали до мінімального гарантованого рівня.

Щодо пенсій прокурорів та суддів — окрема історія. Пенсійний експерт і автор видання "На пенсії" Віктор Богданов пояснив "Телеграфу", що система дає змогу отримувати пенсію в 30 років.

"У нас є прекрасні історії з прокурорами, котрі в 30 років виходять на пенсію. Хтось по інвалідності, хтось ще по якійсь хитрій схемі — це, чесно кажучи, сумна сторінка історії нашої держави", — зазначив експерт

Який мінімальний розмір пенсії в Україні

Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб зараз встановлена на рівні 2 595 гривень. Якщо минулого року виплати пенсіонеру довели до прожиткового мінімуму, вони не індексуватимуться.

"Якщо в минулому році у пенсіонера були якісь дотяжки і доплати, і його пенсія складає "аж" 2 595 гривень, то ці пенсії такими ж мізерними і залишаться", — заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Нагадаємо, Віктор Богданов також назвав "Телеграфу" професії, представники яких приречені на мізерні пенсії. Він пояснив, чому так відбувається.