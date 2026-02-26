Морози попрощаються з Харковом вже скоро: як прогріється місто на початку березня

Повітря з перших днів весни може прогрітись до 6…9 градусів тепла

У Харкові кінець лютого принесе прохолоду й хмарність. Однак уже на початку березня синоптична ситуація зміниться.

Якими будуть температурні показники та чи варто чекати відчутного потепління, спрогнозували у "Sinoptik". Там дали прогноз на 10 днів.

У четвер, 26 лютого, синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Вдень буде близько +2 С°, уночі температура опустилась до +1 С°. У п’ятницю, 27 лютого, очікується більш прохолодна погода — вночі показники впадуть до -3 С°, але вдень повітря прогріється до +3 С°, можливі прояснення. Субота, 28 лютого, теж буде прохолодною: температура коливатиметься від -5 С° вночі до +2 С° вдень.

Із початком березня в місті стане набагато тепліше. У неділю, 1 березня, вдень очікується до +6 С°, у понеділок, 2 березня, — до +7 С°. Протягом тижня збережеться хмарність без опадів, нічні показники триматимуться поблизу 0 С°, денні — +5…+7 С°. Наприкінці тижня, 7 березня, можливе потепління аж до +9 С°.

Загалом погода сприятиме поступовому приходу весни, хоча ранки залишатимуться прохолодними.

Коли передбачається найвідчутніше потепління. Фото: Sinoptik

