Його бачать досить рідко: цей дорожній знак збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв (фото)

На дорогах можна зустріти знак "Рух гужових возів (саней) заборонено". Він викликає питання у багатьох водіїв, адже його не всі знають або дуже рідко бачать, тому с часом забувають про правила.

"Рух гужових возів (саней) заборонено": де і для кого діє знак

Цей знак забороняє рух гужових візків і саней, а також верхових і в’ючних тварин. Крім того, такими ділянками дороги забороняється здійснювати й прогін худоби.

Знак зазвичай встановлюють на швидкісних трасах, де тварини можуть заважати транспорту, а також у місцях, де продукти життєдіяльності тварин небажані. Рух забороняється від місця встановлення знака та з усіх бічних проїздів, позначених додатковими табличками "Напрямок дії".

Якщо на бічному або задньому в’їзді на дорогу не встановлено цього знака, можна рухатися в заданому напрямку без ризику адміністративної відповідальності. Дія знака не поширюється на виїзди з прилеглих територій та перетини з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, де не встановлені знаки пріоритету.

Знак має винятки для місцевих жителів, пастухів і чабанів, які живуть або працюють у зоні дії знака. Вони можуть заїжджати і виїжджати з позначеної ділянки через найближче перехрестя для обслуговування підприємств або перегону худоби.

