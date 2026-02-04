Рус

Його бачать досить рідко: цей дорожній знак збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дорожні знаки
Дорожні знаки. Фото Колаж "Телеграфу"

Він поширюється на певний вид транспортних засобів

На дорогах можна зустріти знак "Рух гужових возів (саней) заборонено". Він викликає питання у багатьох водіїв, адже його не всі знають або дуже рідко бачать, тому с часом забувають про правила.

У "Green-way" пояснили, як правильно трактувати цей знак і уникнути порушень. Там є коментар експерта.

"Рух гужових возів (саней) заборонено": де і для кого діє знак

Що заборонює знак "Рух гужових возів (саней) заборонено"
Приклад дії знака. Фото: Телеграф

Цей знак забороняє рух гужових візків і саней, а також верхових і в’ючних тварин. Крім того, такими ділянками дороги забороняється здійснювати й прогін худоби.

Знак зазвичай встановлюють на швидкісних трасах, де тварини можуть заважати транспорту, а також у місцях, де продукти життєдіяльності тварин небажані. Рух забороняється від місця встановлення знака та з усіх бічних проїздів, позначених додатковими табличками "Напрямок дії".

Якщо на бічному або задньому в’їзді на дорогу не встановлено цього знака, можна рухатися в заданому напрямку без ризику адміністративної відповідальності. Дія знака не поширюється на виїзди з прилеглих територій та перетини з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, де не встановлені знаки пріоритету.

Знак має винятки для місцевих жителів, пастухів і чабанів, які живуть або працюють у зоні дії знака. Вони можуть заїжджати і виїжджати з позначеної ділянки через найближче перехрестя для обслуговування підприємств або перегону худоби.

Раніше "Телеграф" писав, що означає синя дорожня розмітка.

Теги:
#Правила #Дорожні знаки #Дорога #Знаки