Одразу кілька заборон: цей дорожній знак вводить водіїв в оману (фото)

Через нього можуть оштрафувати одразу кілька транспортних засобів

У правилах дорожнього руху є знаки, які вивчили ще під час теоретичних навчань в автошколах, але пізніше забули, бо дуже рідко зустрічаються на дорогах. Одним за таких є "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Пояснення про цей знак можна знайти в "Green-way". Там є коментар експерта.

Знак, який часто неправильно трактують водії

Приклад маневру та дорожній знак. Фото: Телеграф

Знак "Рух зазначених транспортних засобів заборонено" обмежує рух тракторів, самохідних машин, гужових візків, саней, верхових і в’ючних тварин. Також ним заборонено перегін худоби на ділянках дороги, де встановлений знак.

Дія знака починається від місця його встановлення. Це означає, що всі трактори та самохідні машини (грейдери, екскаватори, асфальтоукладальна техніка), гужові візки, сани та тварини під сідлом або в’ючні не можуть потрапляти в зону дії знака.

Зазвичай знак ставлять на швидкісних ділянках, звуженнях дороги або інших місцях, де перебування повільного або габаритного транспорту створює небезпеку і перешкоди руху. Крім того, у таких зонах продукти життєдіяльності тварин небажані.

Інші виїзди на цю ділянку можуть мати таблички "Напрямок дії", які обмежують рух у конкретному напрямку. Якщо виїзди не позначені знаком, рух заборонених транспортних засобів дозволяється.

Водії, які живуть або працюють у зоні дії знака, а також обслуговують розташовані там підприємства, можуть ігнорувати заборону. При цьому вони повинні слідувати по дорозі до потрібного об’єкта найкоротшим шляхом.

