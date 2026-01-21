У Дніпрі є унікальна "безкінечна" вулиця: чим вона особлива і які таємниці зберігає
Раніше ця місцевість була реальною передовою
У місті Дніпро є кілька унікальних вулиць, які вражають уяву. Одну з них взагалі в народі охрестили "безкінечною".
"Телеграф" розповідає про найдовшу вулицю Дніпра.
Мова про Передову, яка розташована в Амур-Нижньодніпровському районі міста і названа на честь передньої лінії зіткнення радянського та німецького військ під час Другої світової війни. Вона вміщує близько 800 будинків, найбільший номер будинку на вулиці — будинок № 816. Це своєрідний топонімічний і номерний "рекорд" Дніпра. Найближче до цього рекорду "підійшла" вулиця Велика Дієвська (колишня Братів Трохимових) у Діївці – 561 будинок. Передова трохи менше за Соборний проспект у Запоріжжі, який є одним з найдовших у Європі.
Довжина вулиці складає 12,1 км.
Історія:
За словами відомого історика та краєзнавця Максима Кавуна, вулиця Передова утворювалася протягом десятка років з 1960 по 1970 роки минулого століття. Вона пролягла територією одразу трьох селищ — Ломівки, Єлизавето-Кам’янки та Березанівки, що увійшли до межі Дніпра. Вулиця примітна тим, що на ній розташована дитячо-юнацька школа з кінного спорту.
До другої половини 2000-х років, коли було прокладено обхідне Полтавське шосе, Передовою вулицею до повороту на Моторну вулицю йшов транзитний транспорт на Полтавський напрямок, що призводило до численних ДТП.
