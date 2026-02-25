Его название может происходить от иранского бога войны: как раньше называли город-спутник РАЭС Вараш

Вараш получил статус города 42 года назад

Вараш сегодня известен как город-спутник Ровенской атомной электростанции, однако совсем недавно он имел другие названия. Существует версия, что его имя могло происходить от иранского бога войны и победы или от польско-славянского слова "gwar", что означает "говорить".

Вараш — город на севере Ровенской области, центр Варашского района и городской общины, население которого составляет более 41 тысячи человек (по состоянию на 2022 год). Как его раньше называли, узнал "Телеграф".

Первые письменные упоминания о поселениях на месте современного Вараша датируются 1577 годом. Тогда оно называлось Гварашом. В разные периоды деревня фигурировала в документах как Вараж, Вараш, Варяж или Гваряж. В 1973 году на базе села Вараш был основан современный город, с 1984 года получивший официальный статус города.

Деревня Вараш на карте 1924 года. Фото: Википедия

В советский период город назывался Кузнецовск в честь М. И. Кузнецова, героя Советского Союза и сотрудника НКВД. В 2016 году Верховная Рада приняла постановление о возвращении исторического названия – Вараш.

Происхождение названия села Вараш остается дискуссионным. Есть несколько версий:

славянский: от "варажб" (Ред. в укр. вар.) — древние волхвы на Полесье;

венгерский: от "város" — сторожа, укрепленный город;

иранский: от авест. Веретрагна – бог войны и победы;

польско-славянский: от "gwar" — шум, говор, говорить.

Архитектура города

В городе Ровенская АЭС, Спасо-Преображенский собор и Святомихайловская церковь, памятники и дворец культуры им. Леси Украинки.

Церковь и собор. Фото: Телеграф

Дворец культуры и гостиницы города. Фото: Телеграф

Как выглядит город-спутник РАЭС Вараш. Фото: Телеграф

