Его название может происходить от иранского бога войны: как раньше называли город-спутник РАЭС Вараш
Вараш получил статус города 42 года назад
Вараш сегодня известен как город-спутник Ровенской атомной электростанции, однако совсем недавно он имел другие названия. Существует версия, что его имя могло происходить от иранского бога войны и победы или от польско-славянского слова "gwar", что означает "говорить".
Вараш — город на севере Ровенской области, центр Варашского района и городской общины, население которого составляет более 41 тысячи человек (по состоянию на 2022 год). Как его раньше называли, узнал "Телеграф".
Первые письменные упоминания о поселениях на месте современного Вараша датируются 1577 годом. Тогда оно называлось Гварашом. В разные периоды деревня фигурировала в документах как Вараж, Вараш, Варяж или Гваряж. В 1973 году на базе села Вараш был основан современный город, с 1984 года получивший официальный статус города.
В советский период город назывался Кузнецовск в честь М. И. Кузнецова, героя Советского Союза и сотрудника НКВД. В 2016 году Верховная Рада приняла постановление о возвращении исторического названия – Вараш.
Происхождение названия села Вараш остается дискуссионным. Есть несколько версий:
- славянский: от "варажб" (Ред. в укр. вар.) — древние волхвы на Полесье;
- венгерский: от "város" — сторожа, укрепленный город;
- иранский: от авест. Веретрагна – бог войны и победы;
- польско-славянский: от "gwar" — шум, говор, говорить.
Архитектура города
В городе Ровенская АЭС, Спасо-Преображенский собор и Святомихайловская церковь, памятники и дворец культуры им. Леси Украинки.
