Був популярним в Україні, а тепер мовчить про війну: коміка Юхима Шифріна не впізнати через пластику (фото)
З 2017 року Шифрін знаходиться у базі "Миротворець"
Зірка гумористичної передачі "Аншлаг" Юхим Шифрін став невпізнанним через пластику. Російському коміку скоро виповниться 70 років, але судячи з усього, він не готовий миритися з віковими змінами.
Що відомо:
- Юхим Шифрін був зіркою гумористичних передач "Аншлаг" та "Навколо сміху", які були популярні й в Україні
- Коміку майже 70 років і його не впізнати через пластику, хоча він заперечує хірургічне втручання
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Юхим Шифрін та що про нього відомо. Ми з’ясували, що комік каже про війну в Україні.
Юхим Шифрін — що про нього відомо
Юхим (Нахім) Шифрін народився 25 березня 1956 року у селищі Нексикан Магаданської області. Свій творчий шлях він розпочав у Студентському театрі МДУ, де виявив харизму та артистизм, що згодом допомогло йому побудувати успішну кар’єру на естраді.
Широку популярність Шифрін отримав завдяки участі у популярних гумористичних програмах, зокрема "Аншлаг", яка мала велику популярність в Україні. Артист неодноразово приїжджав до нашої країни з гастролями.
Однак після початку повномасштабної війни зайняв мовчазну позицію. У 2022 році Шифрін поїхав до Ізраїлю і багато хто подумав, що комік вирішив емігрувати через ситуацію, проте згодом він це спростував. Нині Юхим живе в Росії та продовжує творчу діяльність. Через відвідування анексованого Криму гуморист потрапив до бази "Миротворець".
Я народився через 11 років після Другої світової війни і розраховував, що помру хоча б за 11 років до третьої. Мені дуже боляче. Я не вмію розводити хмари руками
Як через пластику змінився Юхим Шифрін
Російському коміку Юхимові Шифріну незабаром виповниться 70 років, проте він відчайдушно намагається не виглядати на свій вік. Артист запевняє, що вся справа в спорті й дисципліні, але в мережі обговорюють його обличчя, що помітно змінилося.
Нещодавно комік став зіркою російської програми й на відео помітно, що шкіра на його обличчі виглядає надто натягнутою і неприродно гладкою, а міміка — скутою. Можливо, Шифрін обколов обличчя ботоксом або робив серйозніші процедури "омолоджування".
