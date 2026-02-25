Був популярним в Україні, а тепер мовчить про війну: коміка Юхима Шифріна не впізнати через пластику (фото)

З 2017 року Шифрін знаходиться у базі "Миротворець"

Зірка гумористичної передачі "Аншлаг" Юхим Шифрін став невпізнанним через пластику. Російському коміку скоро виповниться 70 років, але судячи з усього, він не готовий миритися з віковими змінами.

Що відомо:

Юхим Шифрін був зіркою гумористичних передач "Аншлаг" та "Навколо сміху", які були популярні й в Україні

Коміку майже 70 років і його не впізнати через пластику, хоча він заперечує хірургічне втручання

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Юхим Шифрін та що про нього відомо. Ми з’ясували, що комік каже про війну в Україні.

Юхим Шифрін — що про нього відомо

Юхим (Нахім) Шифрін народився 25 березня 1956 року у селищі Нексикан Магаданської області. Свій творчий шлях він розпочав у Студентському театрі МДУ, де виявив харизму та артистизм, що згодом допомогло йому побудувати успішну кар’єру на естраді.

Юхим Шифрін у молодості

Широку популярність Шифрін отримав завдяки участі у популярних гумористичних програмах, зокрема "Аншлаг", яка мала велику популярність в Україні. Артист неодноразово приїжджав до нашої країни з гастролями.

Юхим Шифрін був зіркою "Аншлагу", Фото: radiokp.ru

Однак після початку повномасштабної війни зайняв мовчазну позицію. У 2022 році Шифрін поїхав до Ізраїлю і багато хто подумав, що комік вирішив емігрувати через ситуацію, проте згодом він це спростував. Нині Юхим живе в Росії та продовжує творчу діяльність. Через відвідування анексованого Криму гуморист потрапив до бази "Миротворець".

Я народився через 11 років після Другої світової війни і розраховував, що помру хоча б за 11 років до третьої. Мені дуже боляче. Я не вмію розводити хмари руками Юхим Шифрін

Юхим Шифрін мовчить про війну в Україні

Як через пластику змінився Юхим Шифрін

Російському коміку Юхимові Шифріну незабаром виповниться 70 років, проте він відчайдушно намагається не виглядати на свій вік. Артист запевняє, що вся справа в спорті й дисципліні, але в мережі обговорюють його обличчя, що помітно змінилося.

Як зараз виглядає Юхим Шифрін

Як після пластики змінився Юхим Шифрін

Нещодавно комік став зіркою російської програми й на відео помітно, що шкіра на його обличчі виглядає надто натягнутою і неприродно гладкою, а міміка — скутою. Можливо, Шифрін обколов обличчя ботоксом або робив серйозніші процедури "омолоджування".

Юхим Шифрін зараз

