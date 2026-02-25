Замість паркувального стовпчика — автомат: що відомо про героя відео, яке стало вірусним на початку великої війни

Тоді українець був розлючений

Минуло чотири роки від початку великої війни — і історія, яка колись розлетілася соцмережами за лічені години, отримала продовження. Ізраїльський журналіст Дов Ґіл-Гар знову запросив до ефіру українця Станіслава Старостенко — того самого чоловіка, який у лютому 2022-го увірвався в прямий етер із різкою вимогою допомагати Україні.

Що варто знати

Герой вірусного відео 2022 року, який увірвався в іноземний ефір із паркувальним стовпчиком, тепер захищає Україну в лавах 5-ї окремої штурмової бригади

Ізраїльський журналіст Дов Ґіл-Гар провів повторне інтерв'ю з чоловіком

ІУродженець нині частково окупованого Вовчанська пояснив, що тоді був злий, і це переросло у свідому боротьбу за звільнення рідного дому

Тоді його емоційна фраза про те, що "треба допомагати Україні, а ви тільки п*здите!", стала вірусною і навіть легендарною. У кадрі він тримав у руках паркувальний стовпчик — бо, як пояснював згодом, коли прийшов записуватися до тероборони, йому відмовили через велику кількість добровольців. Людей без зброї просто не приймали. Тож імпровізований "аргумент" він знайшов буквально на вулиці.

вірусне відео 2022

Сьогодні Старостенко — військовослужбовець ЗСУ, боєць 5-ї окремої штурмової Київської бригади. У новому спільному ефірі, де також була присутня Марія Писаренко, він пояснив, що чотири роки тому його слова народилися з люті.

"Чому я був злий? Бо в мій дім вдерлися орки. Чому я мав радіти? Я був дуже злий. І зараз злий — бо щодня гинуть наші мирні люди", — зізнався військовий

Марія Писаренко, яка тоді також потрапила у вірусний сюжет, нині працює прессекретаркою прем’єр-міністерки України Юлія Свириденко. Вона згадала, що те відео ширилося всіма соцмережами і, за її словами, стало для багатьох точкою емоційної мобілізації. Старостенко, переконана вона, тоді надихнув чимало людей.

Марія Писаренко. Фото: souspilnist.org

Сам Старостенко говорить просто — думає про те, як вибити окупантів зі своєї землі, перемогти і повернутися додому. Він родом із Вовчанська на Харківщині. Частина міста нині перебуває під російською окупацією.

Станіслав Старостенко. Фото: instagram.com/stas.starostenko

Після ефіру Ґіл-Гар написав у соцмережах про своєрідну "зустріч випускників". "Марія Писаренко, яка тоді прихистила нас у своєму будинку в Києві, а сьогодні є речницею прем'єр-міністра. Стас Старостенко, тоді розлючений хлопець із палицею, який увірвався в ефір і став зіркою, а сьогодні боєць Збройних сил України. Чотири роки після початку жахливої війни. Слава Україні!".

