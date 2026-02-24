Стаж є, грошей немає. Експерт назвав професії, представники яких приречені на мізерні пенсії

Чому стаж не гарантує високу пенсію — роз'яснення фахівця

Пенсія в Україні може бути різною в тих, хто має однаковий стаж. Одна з причин у тому, що під час трудової діяльності українці отримували різну заробітну плату.

Що треба знати:

З 1 березня пенсії більшості українців мають зрости на 12,1%

Мінімальна пенсія для непрацездатних в Україні зараз складає 2 595 грн

Близько 3,68% пенсіонерів отримують менш як 3000 грн

Чому люди, що працювали однаковий період часу отримують різні суми, "Телеграфу" пояснив пенсійний експерт і автор видання "На пенсії" Віктор Богданов: Одним плюс 1000 грн, а іншим дуля: як економлять на пенсіонерах та хто не отримає підвищення

Експерт пояснив, що формула розрахунку пенсії базується на трьох складових. Враховують середню зарплату по Україні, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт стажу.

Якщо людина все життя працювала на низькооплачуваній посаді — прибиральницею, бібліотекарем, вихователькою в садочку — її коефіцієнт зарплати буде меншим за одиницю. А значить, і пенсія буде мізерною, навіть при 40 роках стажу, — констатував Віктор Богданов

Віктор Богданов

Маленька пенсія в тих, хто вийшов на пенсію ще 20 років тому: тоді середня зарплата по Україні була 8 913 гривень, зараз — 17 000. Різниця майже вдвічі, її має частково має компенсувати індексація пенсій, яка запланована з 1 березня 2026 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому не варто чекати на підвищення пенсій у березні. Остаточної постанови ще не публікували, проте за її проєктом підвищення омине три категорії українців — прокурорів та суддів, тих в кого максимальна пенсія та тих, чиї виплати вже підвищили до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших.