Це клацання пам’ятає кожен. Як Tic-Tac завоював серця українців у 90-х

В одній коробочці — 37 цукерок

У 90-х та нульових роках в Україні набуло популярності солодке драже Tic Tac. Рекламу про те, що в ньому лише дві калорії, напевно пам'ятають всі, хто дивився телевізор у ті часи.

Ці солодкі драже випускає італійська кондитерська компанія Ferrero. Маленькі цукерки з'явилися в 1969 році й продаються більш ніж в ста країнах світу.

Tic Tac

Однак в Україні, в якій в 90-х роках масово почали з'являтися західні продукти, Tic Tac набув особливої популярності. Ці драже, разом із жуйками та шоколадними батончиками, стали символом доступності "західного" стилю життя. Це було щось сучасне, яскраве та зовсім не схоже на радянські м’ятні таблетки.

Tic Tac продається в прозорих пластикових коробочках, що відкриваються з характерним клацанням — звідки й назва "тік так"). В далеких 90-х ця коробочка була ледь не головною фішкою цих цукерок. Їх не викидали, а використовували для зберігання дрібниць — бісеру, рибальських гачків, гвинтиків тощо.

Реклама "tic tac" була побудована на тому, що цукерочка містить всього дві кілокалорії та надовго освіжає подих. Мало кого з українців тоді цікавив підрахунок калорій, але яскрава реклама привертала увагу.

Існує багато різновидів tic-tac. Окрім оригінальної "М'яти" є драже зі смаком кориці, апельсину, вишні, манго, лайма та ін. Зараз ці цукерки також продаються, зазвичай на касах супермаркетів. Однак tic-tac перестав бути символом і став тим, чим він є насправді — маленькою цукеркою, що освіжає подих.

Зараз тік так коштує близько 30 гривень

